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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:32
Инвестиционная Группа УНИВЕР, Киев
1 ч ·
УРА! НЕ ПРОШЛО И ТРЁХ ЛЕТ
Сегодня увидела свет и тут же вступила в силу новая редакция Положения про обращение иностранных ЦБ.
Теперь:
- на украинском рынке смогут обращаться ЦБ не только эмитентов с активами в Украине;
- заявителем на допуск может быть не только сам эмитент, но и Национальный Депозитарий Украины;
- обращение иностранных ЦБ может быть не только на бирже, но и за ее пределами.
Главное условие - бумага должна быть в листинге NASDAQ, Нью-Йоркской, Лондонской, Гонг-Конгской или фондовых бирж ЕС.
Ну все, теперь заживем
Живите своим умом!
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:45
Мечтательный бычок написав:
Парни, Вы в паре работаете? )))
Кукушка съехала ? ))) или тут на форуме принято в паре работать ?
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:25
DmitryZP написав:
добавлю это сюда, чтобы потом посмотретьШпекуль
, то есть более 50% сегодняшнего оборота это ваши сделки. ок. тогда например есть смысл набрать на 700к объем и на оставшиеся 100к сделать "рост", тем более что рост после 0.30 был на смешных объемах
Молодой ишо. Не видел как местный Кукл бумагу на раз два располовинивает, только шоб жырного "инвестора" вытрясти
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