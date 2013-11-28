Додано: Вів 06 лют, 2018 23:54

St/2

так было всегда. но я за них что-то не волнуюсь.

а вот хватит ли у нас, простых тружеников, банально денег на адвокатов в Цюрихе, чтобы счет свой разблокировать... это вопрос.



зы. это они еще не показали продажу по 20к своих биткоинов, задекларированных в прошлом году. но скоро на всех экранах страны



зыы. и потом, выплата дохода по ОВГЗ еще не означает, что капиталец отмыт. может не хватить бумажки-то. не здесь. тут хватит. там.

Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 06 лют, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.

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