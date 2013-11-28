Стягнути з Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" .. на користь Приватного акціонерного товариства "ІВЕКС КАПІТАЛ" .. 3258882,12 грн. заборгованості по виплаті дивідендів, 1451904,81 грн. інфляційних втрат, 249142,59 грн. 3% річних та 74398,94 грн. витрат зі сплати судового збору.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
DmitryZP написав:добавлю это сюда, чтобы потом посмотреть
Шпекуль, то есть более 50% сегодняшнего оборота это ваши сделки. ок. тогда например есть смысл набрать на 700к объем и на оставшиеся 100к сделать "рост", тем более что рост после 0.30 был на смешных объемах
Молодой ишо. Не видел как местный Кукл бумагу на раз два располовинивает, только шоб жырного "инвестора" вытрясти
Уже представил как кукл укатывает аваль до 15коп что бы Шпекуля с его 30к баксов выкурить))))))) Ля, сколько можно нести чушь????
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
St/2 написав:Yuri_T А ты думаешь ярды физиков в ОВГЗ это от любви к родине. Люди справочку мутят, что все доходы легальны (широким спредом по торговали и честно спи...нное превращается в честно нажитое)
Самое отвратительное что закон как дышло. Каждый банк трактует по своему.К примеру если нужно большое депо открыть , в одних банках принимают справку о снятии денег со своего счета как источник дохода, а в других не принимают.
Сам НБУ порой пишет такие требования которые выходят за грань разумного.