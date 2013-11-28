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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1799180018011802

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:54

St/2
так было всегда. но я за них что-то не волнуюсь.
а вот хватит ли у нас, простых тружеников, банально денег на адвокатов в Цюрихе, чтобы счет свой разблокировать... это вопрос.

зы. это они еще не показали продажу по 20к своих биткоинов, задекларированных в прошлом году. но скоро на всех экранах страны

зыы. и потом, выплата дохода по ОВГЗ еще не означает, что капиталец отмыт. может не хватить бумажки-то. не здесь. тут хватит. там.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 06 лют, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:58

Yuri_T Простым труженикам, нечего так высоко в горы лезть, есть теплые места в Турции/Египте/Гоа, где совсем не много кеша делает человека счастливым.

Знатно рынки отстреливают, значит гривна скоро в пол...
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:05

St/2
видел, как Фальконы одновременно вернулись после пуска большой ракеты?
белка и стрелка воют на синюю луну...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:11

Интересно...Если бы Маск вместе с теслой бочку нефти Укрнафтовской запустил в космос...до 100 баксов за акцульку скаканули бы)))?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:48

опубликовали решение по Ивексу.
видно, что ответчик просил рассрочку. на 2 года :D
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71917304
любопытны суммы издержек Укрнафты. и это не считая исполнительного сбора.
Стягнути з Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" .. на користь Приватного акціонерного товариства "ІВЕКС КАПІТАЛ" .. 3258882,12 грн. заборгованості по виплаті дивідендів, 1451904,81 грн. інфляційних втрат, 249142,59 грн. 3% річних та 74398,94 грн. витрат зі сплати судового збору.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 02:16

Шли годы независимости...Одни в космос тачку отправили, вторые продолжали дебиторить гос.коскомпании и жать дивы...Два разных мира)))
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:21

  trendmaker написав:
  DmitryZP написав:добавлю это сюда, чтобы потом посмотреть

Шпекуль, то есть более 50% сегодняшнего оборота это ваши сделки. ок. тогда например есть смысл набрать на 700к объем и на оставшиеся 100к сделать "рост", тем более что рост после 0.30 был на смешных объемах


Молодой ишо. Не видел как местный Кукл бумагу на раз два располовинивает, только шоб жырного "инвестора" вытрясти :roll: :evil:

Уже представил как кукл укатывает аваль до 15коп что бы Шпекуля с его 30к баксов выкурить))))))) Ля, сколько можно нести чушь???? :lol: :lol: :lol:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:26

  Investor_33 написав:Уже представил как кукл укатывает аваль до 15коп что бы Шпекуля с его 30к баксов выкурить)))))))

Что характерно, после того как корейко обмолвился про свои маневры в нафте, выше 130 мы ее больше ни разу не увидели... :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:29

  St/2 написав:Yuri_T А ты думаешь ярды физиков в ОВГЗ это от любви к родине. Люди справочку мутят, что все доходы легальны (широким спредом по торговали и честно спи...нное превращается в честно нажитое)


Самое отвратительное что закон как дышло. Каждый банк трактует по своему.К примеру если нужно большое депо открыть , в одних банках принимают справку о снятии денег со своего счета как источник дохода, а в других не принимают.

Сам НБУ порой пишет такие требования которые выходят за грань разумного.
Живите своим умом!
zzzzzz
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