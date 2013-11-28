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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1806180718081809>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:27

Andrew2
стояло сегодня по 110 4к штук.
после 14 не смотрел
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:02

  Yuri_T написав:Andrew2
стояло сегодня по 110 4к штук.
после 14 не смотрел

Спасибо. Выходит что он не особо спешит подставляться. Ждет ниже. Я сегодня только на сайте уб смотрел, там ближайшие лоты отображаются. Одна мелочь в основном терлась.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 18:58

Andrew2
так или иначе, от 4 до 5 млн.грн. ежедневно висит в стакане, не отовариваясь, в т.ч. авалями.
возможно, висит сигнально, для бегущей впереди пехоты. trendmaker знает лучше :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:18

  Yuri_T написав:Andrew2
стояло сегодня по 110 4к штук.
после 14 не смотрел

посмотрел на сделки, за день были три залива ровно по 1000 акций каждый... такое впечатление, что в нафте опять чупакабра завелась, а тот фейкобид что-то знает, раз стоит и ждет
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rusich
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:25

rusich

Я уже откупил ту часть что продал выше 130+
сейчас у меня +50% с начала года
в диапазоне 100-110 буду еще докупать может наращу долю до +100% с начала года.

Юра я помню ты писал что +50% докупал , на росте до 134 продавал что-то ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:48

  zzzzzz написав:rusich

Я уже откупил ту часть что продал выше 130+
сейчас у меня +50% с начала года
в диапазоне 100-110 буду еще докупать может наращу долю до +100% с начала года.

Юра я помню ты писал что +50% докупал , на росте до 134 продавал что-то ?

по-хорошему, в коридоре 110-115 должна быть стабилизация цены

если мы снова придем в зону 100, то ничем хорошим это не кончится, отскок в четвертый раз маловероятен, там дорога на 90.. хотя 90 тоже не супер какой уровень и рынок по-любому захочет потестировать 70-75

а если черти не распродались полностью, то с большой долей вероятности 70 мы еще увидем
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:48

zzzzzz
не успел.
вместо стакана смотрел на растущие цифры в экселе. не смог оторваться :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:50

  rusich написав:а если черти не распродались полностью, то с большой долей вероятности 70 мы еще увидем

пздц почкам...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:55

Re: Идеи: портфель

Какая интересная про банки.

«Сбербанк в пятницу обогнал по капитализации таких европейских мега гигантов, как Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, UBS Group, Credit Swiss, RBS Group и Lloyds Banking, став самым дорогим европейским банком за исключением HSBS, но у него активов в 6 раз больше. Более того, позади Morgan Stanley и Goldman Sachs!!! Сравните мировое влияние Сбербанка, которое равно нулю или около него и Goldman Sachs?! С 15 июня Сбербанк вошел в топ 1% самых быстрорастущих акций планеты с капитализацией больше 10 млрд долл.


По отношению капитализация к капиталу Сбербанк находится на втором месте, опережая мега структуры типа JP Morgan Chase (по 27 млрд прибыли в год) и Wells Fargo (23 млрд прибыли в год). События беспрецедентные, т.к. речь идет о самых влиятельных финансовых структурах мира (группа бангстеров), который собственно и определяют современную архитектуру финансовой системы, контролируя глобальные денежные потоки, и формируют стоимость активов. Сбербанк опередил их по финансовым коэффициентам при том, что американские банки в фазе 100 летнего пузыря (т.е. на хаях) и помимо этого всегда торговались с существенной премией к мировым аналогам, а в России наоборот дисконт.

Все это лишь подчеркивает масштаб пузыря в Сбербанке и все эти разговоры про супер-Грефа, супер-акцию и супер-банк закончатся очередным Газпромом. А прогнозы про 1 трлн прибыли при мертвой экономике весьма сюрреалистичны, хотя мы помним, что более 1.5 трлн прибыли Газпрома (еще тех, дорогих рублей) не помогали ему стоить дорого, а ведь все тоже неплохо начиналось с прогнозами в 2007 о 1 трлн долл (!) капитализации. Как говорится, помним, скорбим. Ну а пока наблюдаем за разрывом 100 летнего пузыря в США (американский фондовый рынок) и 10 летнего пузыря в России (Сбербанк). На падающем рынке всегда все прошлые лидеры становятся аутсайдерами.»

Для справки, у аваля p/b чуть больше 2 :lol: и по этому показателю Аваль круче Сбера.

https://smart-lab.ru/uploads/images/01/22/22/2018/02/07/1acf3b.png
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:20

Где-то далеко,на другом конце земного шара :D


добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 3,3%, или на 332 тысячи баррелей в сутки, до 10,251 миллиона баррелей в сутки.


Янки уже обогнали сайдитов по добыче , и приближаются к рашке, там в декабре было 10,88 млн.бар

Сегодня вышел прогноз EIA они прогнозирую к концу года добычу в США 11 млн.бар.
Живите своим умом!
zzzzzz
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