Я уже откупил ту часть что продал выше 130+ сейчас у меня +50% с начала года в диапазоне 100-110 буду еще докупать может наращу долю до +100% с начала года.
Юра я помню ты писал что +50% докупал , на росте до 134 продавал что-то ?
по-хорошему, в коридоре 110-115 должна быть стабилизация цены
если мы снова придем в зону 100, то ничем хорошим это не кончится, отскок в четвертый раз маловероятен, там дорога на 90.. хотя 90 тоже не супер какой уровень и рынок по-любому захочет потестировать 70-75
а если черти не распродались полностью, то с большой долей вероятности 70 мы еще увидем
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
«Сбербанк в пятницу обогнал по капитализации таких европейских мега гигантов, как Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, UBS Group, Credit Swiss, RBS Group и Lloyds Banking, став самым дорогим европейским банком за исключением HSBS, но у него активов в 6 раз больше. Более того, позади Morgan Stanley и Goldman Sachs!!! Сравните мировое влияние Сбербанка, которое равно нулю или около него и Goldman Sachs?! С 15 июня Сбербанк вошел в топ 1% самых быстрорастущих акций планеты с капитализацией больше 10 млрд долл.
По отношению капитализация к капиталу Сбербанк находится на втором месте, опережая мега структуры типа JP Morgan Chase (по 27 млрд прибыли в год) и Wells Fargo (23 млрд прибыли в год). События беспрецедентные, т.к. речь идет о самых влиятельных финансовых структурах мира (группа бангстеров), который собственно и определяют современную архитектуру финансовой системы, контролируя глобальные денежные потоки, и формируют стоимость активов. Сбербанк опередил их по финансовым коэффициентам при том, что американские банки в фазе 100 летнего пузыря (т.е. на хаях) и помимо этого всегда торговались с существенной премией к мировым аналогам, а в России наоборот дисконт.
Все это лишь подчеркивает масштаб пузыря в Сбербанке и все эти разговоры про супер-Грефа, супер-акцию и супер-банк закончатся очередным Газпромом. А прогнозы про 1 трлн прибыли при мертвой экономике весьма сюрреалистичны, хотя мы помним, что более 1.5 трлн прибыли Газпрома (еще тех, дорогих рублей) не помогали ему стоить дорого, а ведь все тоже неплохо начиналось с прогнозами в 2007 о 1 трлн долл (!) капитализации. Как говорится, помним, скорбим. Ну а пока наблюдаем за разрывом 100 летнего пузыря в США (американский фондовый рынок) и 10 летнего пузыря в России (Сбербанк). На падающем рынке всегда все прошлые лидеры становятся аутсайдерами.»
Для справки, у аваля p/b чуть больше 2 и по этому показателю Аваль круче Сбера.