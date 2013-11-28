«Сбербанк в пятницу обогнал по капитализации таких европейских мега гигантов, как Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, UBS Group, Credit Swiss, RBS Group и Lloyds Banking, став самым дорогим европейским банком за исключением HSBS, но у него активов в 6 раз больше. Более того, позади Morgan Stanley и Goldman Sachs!!! Сравните мировое влияние Сбербанка, которое равно нулю или около него и Goldman Sachs?! С 15 июня Сбербанк вошел в топ 1% самых быстрорастущих акций планеты с капитализацией больше 10 млрд долл.





По отношению капитализация к капиталу Сбербанк находится на втором месте, опережая мега структуры типа JP Morgan Chase (по 27 млрд прибыли в год) и Wells Fargo (23 млрд прибыли в год). События беспрецедентные, т.к. речь идет о самых влиятельных финансовых структурах мира (группа бангстеров), который собственно и определяют современную архитектуру финансовой системы, контролируя глобальные денежные потоки, и формируют стоимость активов. Сбербанк опередил их по финансовым коэффициентам при том, что американские банки в фазе 100 летнего пузыря (т.е. на хаях) и помимо этого всегда торговались с существенной премией к мировым аналогам, а в России наоборот дисконт.



Все это лишь подчеркивает масштаб пузыря в Сбербанке и все эти разговоры про супер-Грефа, супер-акцию и супер-банк закончатся очередным Газпромом. А прогнозы про 1 трлн прибыли при мертвой экономике весьма сюрреалистичны, хотя мы помним, что более 1.5 трлн прибыли Газпрома (еще тех, дорогих рублей) не помогали ему стоить дорого, а ведь все тоже неплохо начиналось с прогнозами в 2007 о 1 трлн долл (!) капитализации. Как говорится, помним, скорбим. Ну а пока наблюдаем за разрывом 100 летнего пузыря в США (американский фондовый рынок) и 10 летнего пузыря в России (Сбербанк). На падающем рынке всегда все прошлые лидеры становятся аутсайдерами.»