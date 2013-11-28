zzzzzz
Даже самая унылая сланцевая вышка при 60 рентабельна.
Потом конспирологи расскажут, как Трам помог Вове, год перед выборами тянул нефть до 70. А после все поломалось. Вата будет верить что ТрампНаш
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:37
zzzzzz
Даже самая унылая сланцевая вышка при 60 рентабельна.
Потом конспирологи расскажут, как Трам помог Вове, год перед выборами тянул нефть до 70. А после все поломалось. Вата будет верить что ТрампНаш
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:43
St/2
прогресс не стоит на месте, себестоимость сланца все время снижается. Число вышек упало с 2014 в два раза, а объемы добычи бьют рекорды.
Живите своим умом!
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