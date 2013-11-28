Додано: Чет 08 лют, 2018 00:08

столько букв, ребята.

вот не будет сквиза и всем этим рассуждениям сами понимаете какая цена.

у многих средняя в бумаге много ниже 20 копеек.

даже если отберут по 20 (не верю, это просто бред), то дивы за 2016 и 2017 существенные, компенсируют инфляцию.

так что не волнуйтесь вы так за миноров Аваля.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!