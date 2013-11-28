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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1807180818091810

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 00:08

столько букв, ребята.
вот не будет сквиза и всем этим рассуждениям сами понимаете какая цена.
у многих средняя в бумаге много ниже 20 копеек.
даже если отберут по 20 (не верю, это просто бред), то дивы за 2016 и 2017 существенные, компенсируют инфляцию.
так что не волнуйтесь вы так за миноров Аваля.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 00:42

Вообщем решил я разобраться со статистикой добычи нефти и газового конденсата как основного ресурса , Укрнафтой.
Данные Укранфты не использовал , т.к. правление крутит статистикой как хочет и постоянно искажает.
Нашел чистые данные на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.
Кому интересно смотреть здесь.
http://www.mev.gov.ua/page/informaciya- ... -kompleksu
Это новая версия сайта.

Старые данные надо смотреть на старой версии сайта.
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... =245183246

Не буду перегружать цифрами , сделаю короткую выборку.
Объем добычи нефть+конденсат(тыс.т) - % по отношению к месяцу 2016 - % по отношению с начала года

март - 126,5 - 96,9 - 95,9
апрель - 123 - 95,8 -95,9
май - 127 - 98,3 - 96,5
июнь - 121 - 98,1 - 96,8
июль - 102 - 79,6 - 94,3
август - 99 - 78,1 - 92,3
сентябрь - 99 - 78,7 - 90,8
октябрь - 103 - 81,1 - 89,9
ноябрь - 115 - 93,9 - 90,3
декабрь - 119 - 95,6 - 90,8

Как видим самое высокое значение добычи было в мае , с минимальным падение год/год (-1,7%)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 01:02

zzzzzz

ок ок уже сам нашел на их сайте) 15 мая было в прошлом году
в том то и дело что искал не отсечку под собрание, их легко найти
https://svitinvest.com.ua/analitika-ru/ ... tchetnost/
а отсечку попадания под выплату двд, тут надо рыться в доках
или знаешь централизованное место?
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:27

  zzzzzz написав:
  trendmaker написав:Кстати, а не помнишь какого числа было экс-двд в 2017 ? (собрание было 26 апреля)

Вот я поражаюсь таким знатокам ФР .Даже не зает где быстро посмотреть решения собраний с датами срезов и отсечек. ОМГ :shock: :shock:

Меня больше умиляют эти высказывания в тот момент когда идёт рост в бумаге (и как я заметил 90% это про аваль...). Вот каждый раз говорю им, плати гривной за свои прогнозы ... нет, тока п@здят... :mrgreen:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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