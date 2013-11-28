столько букв, ребята. вот не будет сквиза и всем этим рассуждениям сами понимаете какая цена. у многих средняя в бумаге много ниже 20 копеек. даже если отберут по 20 (не верю, это просто бред), то дивы за 2016 и 2017 существенные, компенсируют инфляцию. так что не волнуйтесь вы так за миноров Аваля.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Вообщем решил я разобраться со статистикой добычи нефти и газового конденсата как основного ресурса , Укрнафтой. Данные Укранфты не использовал , т.к. правление крутит статистикой как хочет и постоянно искажает. Нашел чистые данные на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности. Кому интересно смотреть здесь. http://www.mev.gov.ua/page/informaciya- ... -kompleksu Это новая версия сайта.
ок ок уже сам нашел на их сайте) 15 мая было в прошлом году в том то и дело что искал не отсечку под собрание, их легко найти https://svitinvest.com.ua/analitika-ru/ ... tchetnost/ а отсечку попадания под выплату двд, тут надо рыться в доках или знаешь централизованное место?
trendmaker написав:Кстати, а не помнишь какого числа было экс-двд в 2017 ? (собрание было 26 апреля)
Вот я поражаюсь таким знатокам ФР .Даже не зает где быстро посмотреть решения собраний с датами срезов и отсечек. ОМГ
Меня больше умиляют эти высказывания в тот момент когда идёт рост в бумаге (и как я заметил 90% это про аваль...). Вот каждый раз говорю им, плати гривной за свои прогнозы ... нет, тока п@здят...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."