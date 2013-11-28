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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:07
St/2 написав:Dimar
Жесткая монетарная политика это как опиаты при гангрене, проблему не лечим, но пациент доволен.
Я, между прочим, слово "жесткая" не использовал. Монетарная политика может быть разная. И таргетирование инфляции не обязательно должно таргетироваться на цифру 2%. Можно ведь и на 10% или 12% ориентироваться
Главное чтобы за установленные границы не уходила. Курс - это уже следствие.
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Dimar
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Додано: Чет 08 лют, 2018 18:40
Если ставка выше динамики инфляции, значит политика жесткая
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St/2
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Додано: Чет 08 лют, 2018 18:42
St/2
1. В теории и на развитых рынках - да. У нас - мне кажется, эта ставка вообще практически ни на что не влияет. На уровень ставок в БС - так точно. Ну или совсем мизерное влияние.
2. А вот выше учетная ставка реальной
инфляции или нет - мы не знаем. НБУ может знает?
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Dimar
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:17
St/2 написав:
Если ставка выше динамики инфляции, значит политика жесткая
Если ставка выше , значит цель уменьшить инфляцию.
Тут я согласен что это жесткая политика , целью которой есть сдерживание инфляции.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:36
zzzzzz
Я не понимаю какой олух придумал "стабильность национальной валюты".
Точнее понимаю, электорату нравится. Но какая польза экономике, в упор не пойму.
Дешевая гривна = сильный экспорт. Приток прибыли от экспорта = модернизация производства + увеличение добавленной стоимости.
А у нас как, свое производство убито, все товары импорт, потому что тупо дешевле купить там, чем сделать здесь. Балансирует все экспорт богом данные особенности географии = зерно и руда.
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St/2
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