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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:07
St/2 написав:Dimar
Жесткая монетарная политика это как опиаты при гангрене, проблему не лечим, но пациент доволен.
Я, между прочим, слово "жесткая" не использовал. Монетарная политика может быть разная. И таргетирование инфляции не обязательно должно таргетироваться на цифру 2%. Можно ведь и на 10% или 12% ориентироваться
Главное чтобы за установленные границы не уходила. Курс - это уже следствие.
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Dimar
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Додано: Чет 08 лют, 2018 18:40
Если ставка выше динамики инфляции, значит политика жесткая
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St/2
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Додано: Чет 08 лют, 2018 18:42
St/2
1. В теории и на развитых рынках - да. У нас - мне кажется, эта ставка вообще практически ни на что не влияет. На уровень ставок в БС - так точно. Ну или совсем мизерное влияние.
2. А вот выше учетная ставка реальной
инфляции или нет - мы не знаем. НБУ может знает?
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Dimar
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:17
St/2 написав:
Если ставка выше динамики инфляции, значит политика жесткая
Если ставка выше , значит цель уменьшить инфляцию.
Тут я согласен что это жесткая политика , целью которой есть сдерживание инфляции.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:36
zzzzzz
Я не понимаю какой олух придумал "стабильность национальной валюты".
Точнее понимаю, электорату нравится. Но какая польза экономике, в упор не пойму.
Дешевая гривна = сильный экспорт. Приток прибыли от экспорта = модернизация производства + увеличение добавленной стоимости.
А у нас как, свое производство убито, все товары импорт, потому что тупо дешевле купить там, чем сделать здесь. Балансирует все экспорт богом данные особенности географии = зерно и руда.
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St/2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:59
Америга почти на 3% упала , завтра нам кукел сделает открытие -5%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:11
zzzzzz написав:
Америга почти на 3% упала , завтра нам кукел сделает открытие -5%
Как думаешь, долго грн будет стабильной при такой мировой фонде? Азия тоже в ауте сегодня....., и рубль на взлете.....
уже акционер
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Абитуриент1
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:24
Коллеги, кто подскажет - при байбеке, я так понимаю, налоги не удерживаются когда средства за выкуп акций зачисляются на счет?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:25
St/2 Дешевле сделать там не из-за сильной гривны, а из-за бизнес среды в Украине. Че уж там прикрывать монетарной политикой и прочими высокими материями последствия жадности и гнилости всей нашей системы.
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Andrew2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:28
rusich написав:
Коллеги, кто подскажет - при байбеке, я так понимаю, налоги не удерживаются когда средства за выкуп акций зачисляются на счет?
по-разному, зависит от эмитента
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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