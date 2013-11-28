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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:07

  St/2 написав:Dimar
Жесткая монетарная политика это как опиаты при гангрене, проблему не лечим, но пациент доволен.

Я, между прочим, слово "жесткая" не использовал. Монетарная политика может быть разная. И таргетирование инфляции не обязательно должно таргетироваться на цифру 2%. Можно ведь и на 10% или 12% ориентироваться :) Главное чтобы за установленные границы не уходила. Курс - это уже следствие.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:40

Если ставка выше динамики инфляции, значит политика жесткая
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:42

St/2
1. В теории и на развитых рынках - да. У нас - мне кажется, эта ставка вообще практически ни на что не влияет. На уровень ставок в БС - так точно. Ну или совсем мизерное влияние.
2. А вот выше учетная ставка реальной инфляции или нет - мы не знаем. НБУ может знает? :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:17

  St/2 написав:Если ставка выше динамики инфляции, значит политика жесткая

Если ставка выше , значит цель уменьшить инфляцию.
Тут я согласен что это жесткая политика , целью которой есть сдерживание инфляции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:36

zzzzzz
Я не понимаю какой олух придумал "стабильность национальной валюты".
Точнее понимаю, электорату нравится. Но какая польза экономике, в упор не пойму.

Дешевая гривна = сильный экспорт. Приток прибыли от экспорта = модернизация производства + увеличение добавленной стоимости.

А у нас как, свое производство убито, все товары импорт, потому что тупо дешевле купить там, чем сделать здесь. Балансирует все экспорт богом данные особенности географии = зерно и руда.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:59

Америга почти на 3% упала , завтра нам кукел сделает открытие -5% :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:11

  zzzzzz написав:Америга почти на 3% упала , завтра нам кукел сделает открытие -5% :mrgreen:

Как думаешь, долго грн будет стабильной при такой мировой фонде? Азия тоже в ауте сегодня....., и рубль на взлете.....
уже акционер
Абитуриент1
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:24

Коллеги, кто подскажет - при байбеке, я так понимаю, налоги не удерживаются когда средства за выкуп акций зачисляются на счет?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:25

St/2 Дешевле сделать там не из-за сильной гривны, а из-за бизнес среды в Украине. Че уж там прикрывать монетарной политикой и прочими высокими материями последствия жадности и гнилости всей нашей системы.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:28

  rusich написав:Коллеги, кто подскажет - при байбеке, я так понимаю, налоги не удерживаются когда средства за выкуп акций зачисляются на счет?


по-разному, зависит от эмитента
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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