St/2 написав:Yuri_T Юр, я выше привел цитату, не знаю какая норма (думаю ФФ), но УБ вывела его с листинга в 2016 году
как иногда выражаются дамы, листинг это "не туда"... мягко говоря. требования по листингу это общее требование к ПАО. насколько я понимаю, оно не пересекается с процедурами выкупа. по ним работает понятие "биржевой курс". он ежедневно публикуется согласно правил. и не важно, при этом, в листинге, в первом уровне, во втором, во внелистинге.
зы. я допускаю, что юристы аваля могут захотеть придумать любую ересь. нет проблем. Укрнафта придумала. но это никого не остановило.
На сьогоднішній момент ПКУ не містить визначення, які саме цінні папери є такими, що допущені у обігу на фондовій біржі.
Yuri_T Это выдержка из статьи по налогам. Но суть передана точно, нет закона, которые бы говорил, какая бумага в обігу, а какая нет. Ну допустим, Аваль в обігу, есть курс. Далее ситуация. В апреле сбори, распределяют и даже сразу выплачивают 7 коп. Перед срезом акцию гонят спекуля плечами скажем к 50-1000 коп. Если в течении трех месяцев аваль не выкупает, цена стоит на месте. Вверх выше 50-1000 нет смысла, вниз тоже никак, подпирают ждуны сквиза. Такой себе храповик, вверх идет вниз проскальзывает. Вопрос - почему у меня нет аваля?
reestr написав: не надо быть в листинге !!! Главное чтобы на биржах был сформирован курс. Курс берется средний за 3 месяца!!! Других вариантов нет! Если они оценят ниже курса то нарушат закон!!!
Закон Про акціонерні товариства Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна
2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.
У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
St/2 написав:Но суть передана точно, нет закона, которые бы говорил, какая бумага в обігу, а какая нет.
что значит "нет закона"? ты привёл чью-то цитату, где говорится, что в ПКУ нет такой статьи. а остальное законодательство? найти норму, определяющую "акции в обращении"? не проблема. поужинаю только...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
St/2 написав:reestr То есть средний среднего. Повторяю вопрос. Почему я еще не купил аваль?
Потому что скажем на ПФТС, Перспективе и Иннексе средний можно сделать скажем по 1 коп? И тогда предповагаемые по аналогии с Укрсибом 15 коп по BV будут неплохо так как по "рыночной" при желании можно нарисовать среднюю между биржами 7.5 коп или меньше?
St/2 написав:reestr То есть средний среднего. Повторяю вопрос. Почему я еще не купил аваль?
Потому что скажем на ПФТС, Перспективе и Иннексе средний можно сделать скажем по 1 коп? И тогда предповагаемые по аналогии с Укрсибом 15 коп по BV будут неплохо так как по "рыночной" при желании можно нарисовать среднюю между биржами 7.5 коп или меньше?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)