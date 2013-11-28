Эхх. Я только о том что при желании Аваль может сделать и так и так - или среднюю между рынками уменьшить, или что намного проще и вероятнее (по примеру Укрсиба) использовать "экспертную оценку". То есть цена выкупа (или будет он или нет и когда) в итоге все равно будет зависеть только от решения Аваля, а не от котировки. Вот и вся мысль вкратце. Т.е. если Авалю это нужно, они обьявляют как Укрсиб, оценивают и говорят 15 коп, продавайте. Если акционеры требуют выкупа, то снова таки мажоритарий выбирает оценщика и тот называет цену кототая выгодна Авалю. А на бирже могут быть какие угодно цены, Авалю и его оценщику побоку. Вся надежда только на доброго барина.
Вот много инфы: http://www.prostopravo.com.ua/prava_biz ... obschestva "Во-первых, такой акционер через наблюдательный совет может привлечь «лояльного» субъекта оценочной деятельности; во-вторых, через наблюдательный совет можно утвердить рыночную стоимость акций на основе полученного отчета" "В практическом аспекте реализации механизмов squeeze-out и sell-out все же могут возникнуть определенные трудности, среди которых можно выделить проблемы определения справедливой цены акций. Ведь этот вопрос не регулируется ни одним нормативно-правовым или подзаконным актом. Кроме того, мажоритарные акционеры могут злоупотреблять правом на squeeze-out путем беспрепятственного выкупа акций у миноритарных акционеров"
С твоей энергией тебе бы МММ создавать , я серьезно , уговоришь мертвого купить/продать сертификаты
А амеры, амеры , шо творят с нефтью.Число буровых установок за неделю выросло сразу на 26 штук , с 765 до 791. Рост добычи это подтверждает.Амеры уже саудитов обогнали , по прогнозам к концу года и рашку обгонят.
За 1,5 года нарастили добычу с 8,5 млн до 10,25 млн бар.
Никого я не уговариваю, даже себя. Если руководство BAVL решить стать Санта Клаусами вместо бизнесменов, что-ж удивлюсь очень сильно, но выше сказочного этот шанс не оцениваю. ОК, уже уикэнд, хороших выходных.
Віталій Трубаров 7 ч · Урядовий комітет з економіки затвердив польський філіал компанії Ernst & Young радником для підготовки до приватизації ПАТ «Центренерго». До продажу буде запропоновано 78,2 відсотки акцій.
Затвердження радника, це старт у процесі підготовки підприємства до продажу. Ernst & Young має не більше аніж чотири місяці для проведення всіх необхідних аудитів, приведення документообігу до міжнародного зразку та пошуку інвесторів. Однак, переконаний, що нам вдасться виконати всесь необхідний перелік заходів значно швидше.
Никого я не уговариваю, даже себя. Если руководство BAVL решить стать Санта Клаусами ....
Вспомнилось из одного фильма "это какой-то позор!!"
М-да, что ни пост, то какой-то очередной ляп (уже страниц 20 как). Сквиз проводят (при желании) акционеры, каким боком тут руководство бавла??? Акционеры в данном случае это РБИ+ЕБРР. Ну хочу я посмотреть, как РБИ будет бегать искать карманного оценщика по рынку (в Австрии или может к нам приедут?) кот. оценит бавл в несколько раз ниже биржевого курса ) Интересно, что им скажет ИХ (не наш) регулятор после этих фокусов И что останется от их репутации ТАМ (не у нас).
З.Ы. Ну не нужен Вам аваль, так зачем тратить свое время и нервы. Неужели "все о народе думаете"?
Уважаемые участники форума - в продолжении темы о курсе акций аваля - кто может пояснить что за сделки банка по покупке его акций (небольшой пакет) на вторичном рынке 05.07.17 и продаже 05.01.18? Сделка 05.01.18 не логична, если планируется выкуп. Как узнать по какой цене проведены эти сделки? Возможно по годовому отчёту можно вычислить, но его пока нет
vvv5 С bnp paribas корона не упала выкупить акции по капиталу. А bnp paribas по больше структура будет, все таки 2 трлн дол активов. Вопрос в том, на сколько австрияки будут спешить. До СА порядка двух месяцев. На сквиз укрсиба при внешней оценке ушло время от 21 декабря, до 8 февраля. С учетом праздников потратили 5 недель.
Как мы вчера установили, аваль оборачивается на бирже, потому цена выкупа определяется биржевым курсом. Калькуляция тут простая и быстрая. Управится могут легко за две недели.
Потому, если аваль впряжется и направит приглашения о СА минорам, то дивы он им выплатит. А сквиз сделает позднее.
Но есть далеко не нулевая вероятность, что сквиз в авале будет в феврале/марте. Цена выкупа на сегодня, 29,2 коп.