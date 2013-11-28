Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:51

Эхх. Я только о том что при желании Аваль может сделать и так и так - или среднюю между рынками уменьшить, или что намного проще и вероятнее (по примеру Укрсиба) использовать "экспертную оценку".То есть цена выкупа (или будет он или нет и когда) в итоге все равно будет зависеть только от решения Аваля, а не от котировки. Вот и вся мысль вкратце.Т.е. если Авалю это нужно, они обьявляют как Укрсиб, оценивают и говорят 15 коп, продавайте.Если акционеры требуют выкупа, то снова таки мажоритарий выбирает оценщика и тот называет цену кототая выгодна Авалю.Вот много инфы:"Во-первых, такой акционер через наблюдательный совет может привлечь «лояльного» субъекта оценочной деятельности; во-вторых, через наблюдательный совет можно утвердить рыночную стоимость акций на основе полученного отчета""В практическом аспекте реализации механизмов squeeze-out и sell-out все же могут возникнуть определенные трудности, среди которых можно выделитьКроме того, мажоритарные акционеры могут злоупотреблять правом на squeeze-out путем беспрепятственного выкупа акций у миноритарных акционеров"