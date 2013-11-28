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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1830183118321833

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:49

ChuLock
где можно детальнее почитать, как подаваться на селлаут?
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:55

St/2

закон Про акціонерні товариства
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 05.07.08
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  #<1 ... 1830183118321833
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