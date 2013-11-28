Камикадзе Компании разные, не являются пов'язаними особами. Из чего следует, что они действуют совместно и у них уже есть доминирующий пакет? Хоть один аргумент за это? Могут - да, могут. Но до сего момента - доминирующего пакета де-юре нет ни у кого. А значит и переходные положения к ним никак не могут применяться. Подпишут договор о совместных действиях и заявят об этом регулятору - с этого момента у них возникнут соответствующие права и обязательства. Иначе - не вижу никаких возможностей.
vvv5 написав:Камикадзе Компании разные, не являются пов'язаними особами. Из чего следует, что они действуют совместно и у них уже есть доминирующий пакет? Хоть один аргумент за это?
Я вас понял, но есть возможность по разному трактовать закон, нужна практика
Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом ... вже є власником домінуючого контрольного пакета ... має право
Вы исходите из того, что на дату вступления в силу закона ЕБРР и РБИ должны уже действать совместно - только тогда переходные положения. Если начнут действать сейчас, то по процедуре закона Я же читаю эту норму по другому: на дату вступления в силу закона ЕБРР и РБИ должны уже быть собственниками - совместно они могут начать действать в течение 2 лет и тогда процедура переходных положений
ПС. На момент вступления закона в силу никто действавать (объявить сквиз) ни совместно, ни в одиночку не мог, поэтому эта норма в трактовке "особи, які діють спільно на дату набрання чинності цим Законом" не имеет смысла
Ну если все так, тогда они вообще если не хотят то не будут делать никакого сквиза. Да и дивы могут не платить, хотя дивы думаю заплатят. А сквиз можно сделать в тяжелые времена 2019 грубо говоря по 1-10 коп макс.
Камикадзе верно, если к "уже быть собственниками" добавить доминирующего пакета А так, мы все акционеры, и если объединимся то тоже "можем"
З.Ы. Я исхожу не из того, что "уже действовать совместно", а из того, что "уже быть собственниками доминирующего пакета". А как - не важно, то ли в одних руках 95+, то ли вместе со связанными лицами, то ли доказав (документально), что действуют совместно. Если бы было решение, что действуют совместно, то его бы уже озвучили со всеми вытекающими правами и обязательствами.
Востаннє редагувалось vvv5 в Суб 10 лют, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
trendmaker написав:Ну если все так, тогда они вообще если не хотят то не будут делать никакого сквиза. Да и дивы могут не платить, хотя дивы думаю заплатят. А сквиз можно сделать в тяжелые времена 2019 грубо говоря по 1-10 коп макс.
Выводы фееричны. Не будут платить себе дивы только потому, чтобы не достались крохи минорам.
Востаннє редагувалось vvv5 в Суб 10 лют, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Я ж написал что дивы то заплатят. А вот с выкупом спокойно дотянут до выборного шухера 2019 и скупят по (Х коп)
О! Для меня это идеальный сценарий. Мне бы дивы получить, а там ... трава не расти... Пусть в 19-м у рби голова болит как отжать по копеечке акции. Бедняги год спокойно спать не смогут...
Да у них вообще голова не болит. Единственная причина зачем RBI и EBRR нужен будет сквиз обязательно, это только если они НЕ хотят чтобы BAVL был в реестре ни одной биржы Украины (чем им может мешать BAVL торгуемый на бирже, непонятно. точнее они при желании могут его снять с торгов не спешно и по дешевке, зачем гонку гнать). Иначе - ничего их к сквизу не обязывает. Это по закону. Вот кстати хорошо все растрактовано https://aequo.ua/content/news/files/201 ... 381_en.pdf "Закон об АО устанавливает, что АО, которые по состоянию на 1 января 2018 года будут существовать в форме публичных АО, будут обязаны пройти процедуру включения акций в биржевой список и оставаться в нем хотя бы на одной фондовой бирже."
Укрсибу по этой причине сквиз ТРЕБОВАЛСЯ, а Авалю нет.
Так что прогноз - в апреле 2018 дивы будут 7 коп, в апреле 2019 3-4 коп (по прогнозам Драгона), сквиза не будет или будет только если будет шухер в Украине в 2019. А сколько будут стоить акции BAVL и на какой бирже - это лотерея. Может Шпекуль решил скупить их на 100 млн, и потом будет RBI шантажировать своим пакетом 1.7%. Тогда это храбро ))))))
Востаннє редагувалось trendmaker в Суб 10 лют, 2018 19:24, всього редагувалось 4 разів.
vvv5 написав:St/2 Именно так. НО средний биржевой курс на сегодня - это известный минимум, ниже которого выкупа не будет (скажем так - не должно быть ), если сегодня объявят.
Если бы хотели идти по этому пути (сквиз до собрания акционеров) - то делали бы параллельно с Укрсибом. Сейчас же, когда опубликована инфо о годовой прибыли Аваля, не платить дивы минорам и оценить банк в такую цифру (0,29) уже как-то сложно без карманного оценщика и будет грозить скандальчиком и репутационными рисками. Ну а вероятность использования "карманного" оценщика, вроде как все тут соглашаются с этим, - очень низка.
Я рассматриваю три сценария. 1. Менеджмент аваля педантичный и осторожный. Дождались пока появится практика с участием ЕБРР и попросят "козу" у французских коллег. Потому договор и требование о сквизе появится в ближайшие пару недель. Оценка понятно, что по среднему биржевому курсу. 2. Менеджмент балбесы как и везде. Проведут аудит, собрание акционеров, раздадут дивы. Отчитаются о деятельность за первое полугодие, где топу вставят пистон, что в следующем году СА надо без миноров. И они в июле-августе сделают сквиз. 3. Менеджмент циничные сволочи. Соберут собрание, раздадут дивы дивы. После среза, уважаемые сотрудники продадут в рынок столько, сколько будет бид. Через три месяца проведут внешнюю оценку и выкупят по 15-17 коп. При среднем курсе в 5-10 коп. Вопросов к репутации быть не должно. Купили ведь выше рынка.
По мне так самый рациональный, сценарий №1. Второй просто мечта. Ну и третий, повтор кошмара Укрнафты образца 2011.
trendmaker написав:Ну если все так, тогда они вообще если не хотят то не будут делать никакого сквиза. Да и дивы могут не платить, хотя дивы думаю заплатят. А сквиз можно сделать в тяжелые времена 2019 грубо говоря по 1-10 коп макс.
Оценка производится согласно нацстандарту №1 по рыночной стоимости. Применение нерыночных методов только когда рыночными определить нельзя и это надо обосновать. И если сейчас рыночная около 30 коп, то по 1-10 коп не получится