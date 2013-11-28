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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1834183518361837>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:17

Камикадзе
Компании разные, не являются пов'язаними особами.
Из чего следует, что они действуют совместно и у них уже есть доминирующий пакет? Хоть один аргумент за это?
Могут - да, могут. Но до сего момента - доминирующего пакета де-юре нет ни у кого. А значит и переходные положения к ним никак не могут применяться.
Подпишут договор о совместных действиях и заявят об этом регулятору - с этого момента у них возникнут соответствующие права и обязательства.
Иначе - не вижу никаких возможностей.
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:44

  vvv5 написав:Камикадзе
Компании разные, не являются пов'язаними особами.
Из чего следует, что они действуют совместно и у них уже есть доминирующий пакет? Хоть один аргумент за это?


Я вас понял, но есть возможность по разному трактовать закон, нужна практика

Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом ... вже є власником домінуючого контрольного пакета ... має право


Вы исходите из того, что на дату вступления в силу закона ЕБРР и РБИ должны уже действать совместно - только тогда переходные положения. Если начнут действать сейчас, то по процедуре закона
Я же читаю эту норму по другому: на дату вступления в силу закона ЕБРР и РБИ должны уже быть собственниками - совместно они могут начать действать в течение 2 лет и тогда процедура переходных положений

ПС. На момент вступления закона в силу никто действавать (объявить сквиз) ни совместно, ни в одиночку не мог, поэтому эта норма в трактовке "особи, які діють спільно на дату набрання чинності цим Законом" не имеет смысла
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:56

Ну если все так, тогда они вообще если не хотят то не будут делать никакого сквиза.
Да и дивы могут не платить, хотя дивы думаю заплатят.
А сквиз можно сделать в тяжелые времена 2019 грубо говоря по 1-10 коп макс.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:57

Камикадзе
верно, если к "уже быть собственниками" добавить доминирующего пакета
А так, мы все акционеры, и если объединимся то тоже "можем"

З.Ы. Я исхожу не из того, что "уже действовать совместно", а из того, что "уже быть собственниками доминирующего пакета".
А как - не важно, то ли в одних руках 95+, то ли вместе со связанными лицами, то ли доказав (документально), что действуют совместно.
Если бы было решение, что действуют совместно, то его бы уже озвучили со всеми вытекающими правами и обязательствами.
Востаннє редагувалось vvv5 в Суб 10 лют, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:59

  trendmaker написав:Ну если все так, тогда они вообще если не хотят то не будут делать никакого сквиза.
Да и дивы могут не платить, хотя дивы думаю заплатят.
А сквиз можно сделать в тяжелые времена 2019 грубо говоря по 1-10 коп макс.


Выводы фееричны. Не будут платить себе дивы только потому, чтобы не достались крохи минорам. :)
Востаннє редагувалось vvv5 в Суб 10 лют, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:02

vvv5

Я ж написал что дивы то заплатят.
А вот с выкупом спокойно дотянут до выборного шухера 2019 и скупят по (Х коп)
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:07

  trendmaker написав:vvv5

Я ж написал что дивы то заплатят.
А вот с выкупом спокойно дотянут до выборного шухера 2019 и скупят по (Х коп)


О! Для меня это идеальный сценарий. Мне бы дивы получить, а там ... трава не расти... :) Пусть в 19-м у рби голова болит как отжать по копеечке акции.
Бедняги год спокойно спать не смогут... :)

З.Ы. Я так понял, что "тяжелые времена 2019" - вопрос решенный? Ушел в магаз за тушенкой...
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:16

  vvv5 написав:
  trendmaker написав:vvv5

Я ж написал что дивы то заплатят.
А вот с выкупом спокойно дотянут до выборного шухера 2019 и скупят по (Х коп)


О! Для меня это идеальный сценарий. Мне бы дивы получить, а там ... трава не расти... :) Пусть в 19-м у рби голова болит как отжать по копеечке акции.
Бедняги год спокойно спать не смогут... :)


Да у них вообще голова не болит.
Единственная причина зачем RBI и EBRR нужен будет сквиз обязательно, это только если они НЕ хотят чтобы BAVL был в реестре ни одной биржы Украины (чем им может мешать BAVL торгуемый на бирже, непонятно. точнее они при желании могут его снять с торгов не спешно и по дешевке, зачем гонку гнать).
Иначе - ничего их к сквизу не обязывает.
Это по закону. Вот кстати хорошо все растрактовано
https://aequo.ua/content/news/files/201 ... 381_en.pdf
"Закон об АО устанавливает, что АО, которые по состоянию на 1 января
2018 года будут существовать в форме публичных АО, будут обязаны
пройти процедуру включения акций в биржевой список и оставаться в нем
хотя бы на одной фондовой бирже."

Укрсибу по этой причине сквиз ТРЕБОВАЛСЯ, а Авалю нет.

Так что прогноз - в апреле 2018 дивы будут 7 коп, в апреле 2019 3-4 коп (по прогнозам Драгона), сквиза не будет или будет только если будет шухер в Украине в 2019.
А сколько будут стоить акции BAVL и на какой бирже - это лотерея.
Может Шпекуль решил скупить их на 100 млн, и потом будет RBI шантажировать своим пакетом 1.7%. Тогда это храбро )))))) :)
Востаннє редагувалось trendmaker в Суб 10 лют, 2018 19:24, всього редагувалось 4 разів.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:18

  vvv5 написав:St/2
Именно так. НО средний биржевой курс на сегодня - это известный минимум, ниже которого выкупа не будет (скажем так - не должно быть :) ), если сегодня объявят.

Если бы хотели идти по этому пути (сквиз до собрания акционеров) - то делали бы параллельно с Укрсибом.
Сейчас же, когда опубликована инфо о годовой прибыли Аваля, не платить дивы минорам и оценить банк в такую цифру (0,29) уже как-то сложно без карманного оценщика и будет грозить скандальчиком и репутационными рисками.
Ну а вероятность использования "карманного" оценщика, вроде как все тут соглашаются с этим, - очень низка.

Я рассматриваю три сценария.
1. Менеджмент аваля педантичный и осторожный. Дождались пока появится практика с участием ЕБРР и попросят "козу" у французских коллег. Потому договор и требование о сквизе появится в ближайшие пару недель. Оценка понятно, что по среднему биржевому курсу.
2. Менеджмент балбесы как и везде. Проведут аудит, собрание акционеров, раздадут дивы. Отчитаются о деятельность за первое полугодие, где топу вставят пистон, что в следующем году СА надо без миноров. И они в июле-августе сделают сквиз.
3. Менеджмент циничные сволочи. Соберут собрание, раздадут дивы дивы. После среза, уважаемые сотрудники продадут в рынок столько, сколько будет бид. Через три месяца проведут внешнюю оценку и выкупят по 15-17 коп. При среднем курсе в 5-10 коп. Вопросов к репутации быть не должно. Купили ведь выше рынка.

По мне так самый рациональный, сценарий №1. Второй просто мечта. Ну и третий, повтор кошмара Укрнафты образца 2011.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:23

  trendmaker написав:Ну если все так, тогда они вообще если не хотят то не будут делать никакого сквиза.
Да и дивы могут не платить, хотя дивы думаю заплатят.
А сквиз можно сделать в тяжелые времена 2019 грубо говоря по 1-10 коп макс.


Оценка производится согласно нацстандарту №1 по рыночной стоимости. Применение нерыночных методов только когда рыночными определить нельзя и это надо обосновать.
И если сейчас рыночная около 30 коп, то по 1-10 коп не получится

А до тяжелых времен много воды утечет
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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