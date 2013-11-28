Додано: Суб 10 лют, 2018 19:16

vvv5 написав: trendmaker написав: vvv5



Я ж написал что дивы то заплатят.

А вот с выкупом спокойно дотянут до выборного шухера 2019 и скупят по (Х коп) Я ж написал что дивы то заплатят.А вот с выкупом спокойно дотянут до выборного шухера 2019 и скупят по (Х коп)



О! Для меня это идеальный сценарий. Мне бы дивы получить, а там ... трава не расти... Пусть в 19-м у рби голова болит как отжать по копеечке акции.

Бедняги год спокойно спать не смогут... О! Для меня это идеальный сценарий. Мне бы дивы получить, а там ... трава не расти...Пусть в 19-м у рби голова болит как отжать по копеечке акции.Бедняги год спокойно спать не смогут...

"Закон об АО устанавливает, что АО, которые по состоянию на 1 января

2018 года будут существовать в форме публичных АО, будут обязаны

пройти процедуру включения акций в биржевой список и оставаться в нем

хотя бы на одной фондовой бирже."



Да у них вообще голова не болит.Единственная причина зачем RBI и EBRR нужен будет сквиз обязательно, это только если они НЕ хотят чтобы BAVL был в реестре ни одной биржы Украины (чем им может мешать BAVL торгуемый на бирже, непонятно. точнее они при желании могут его снять с торгов не спешно и по дешевке, зачем гонку гнать).Это по закону. Вот кстати хорошо все растрактованоУкрсибу по этой причине сквиз ТРЕБОВАЛСЯ, а Авалю нет.Так что прогноз - в апреле 2018 дивы будут 7 коп, в апреле 2019 3-4 коп (по прогнозам Драгона), сквиза не будет или будет только если будет шухер в Украине в 2019.А сколько будут стоить акции BAVL и на какой бирже - это лотерея.Может Шпекуль решил скупить их на 100 млн, и потом будет RBI шантажировать своим пакетом 1.7%. Тогда это храбро ))))))