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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1834183518361837

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:38

St/2

Да что ж такое, снова по второму кругу. Менеджмент банка аваль к сквиз-ауту никакого отношения не имеет.
БАВЛ (вместе с его менеджментом) и РБИ+ЕБРР (потенциальные владельцы 95%+) - это абсолютно разные юрлица. Ферштейн?
Решения о необходимости/целесообразности сквиза и определении цены выкупа будет приниматься не в Украине.
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:42

  trendmaker написав:Укрсибу по этой причине сквиз ТРЕБОВАЛСЯ, а Авалю нет.

"Все смешалось, кони, люди..."
vvv5
 
Повідомлень: 206
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:15

  vvv5 написав:St/2

Да что ж такое, снова по второму кругу. Менеджмент банка аваль к сквиз-ауту никакого отношения не имеет.
БАВЛ (вместе с его менеджментом) и РБИ+ЕБРР (потенциальные владельцы 95%+) - это абсолютно разные юрлица. Ферштейн?
Решения о необходимости/целесообразности сквиза и определении цены выкупа будет приниматься не в Украине.

К Вашему сведению, "не в Украине" еще в 2008 году было принято решение продать укр дочку, но так как адекватной цены никто не предлагал они и тянут лямку.
Так же не раз заявлялось, что миноры это обуза.
И вот, в 2017 были приняты нормативы, что банк может быть не ПАТ и сквизаут, Аваль официально приветствовал эти изменения законодательства.
Вы до сих пор думаете, что решение о сквизе "будет приниматься". Оно давно принято, вопрос в имплементации.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 01:17

St/2
Жизнь идет, обстоятельства меняются. С 2008-го много воды утекло.
Какова позиция у них сейчас - я лично не знаю. Можно лишь размышлять на эту тему.
Моя краткосрочная цель - получить дивы за 2017. Факт выплаы дивов также приведет к хорошему росту цены акции.
Пока время играет на пользу этого сценария. Имхо, сейчас, чтобы провести сквиз-аут до годового СА без репутационных рисков - уже крайне мало. Либо цена выкупа должна быть очень сладкой для миноров (чтобы не вякали) и включать в себя и дивы тоже.
Такой сценарий меня бы тоже устроил. Хотя, конечно, если бы не угроза сквиз-аута, я бы держал аваль в портфеле на среднесрочную перспективу и не сомневался.
Т.к. то, что рби решил продать но не дают цену - как раз жирный аргумент в пользу распределения всей чистой прибыли на дивы и в будущем.
Ну а то, что без "козы" укрсиба не способны были сами запустить эту процедуру - извините, но это утверждение не выдерживает критики...
vvv5
 
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