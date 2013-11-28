Додано: Нед 11 лют, 2018 01:17

St/2

Жизнь идет, обстоятельства меняются. С 2008-го много воды утекло.

Какова позиция у них сейчас - я лично не знаю. Можно лишь размышлять на эту тему.

Моя краткосрочная цель - получить дивы за 2017. Факт выплаы дивов также приведет к хорошему росту цены акции.

Пока время играет на пользу этого сценария. Имхо, сейчас, чтобы провести сквиз-аут до годового СА без репутационных рисков - уже крайне мало. Либо цена выкупа должна быть очень сладкой для миноров (чтобы не вякали) и включать в себя и дивы тоже.

Такой сценарий меня бы тоже устроил. Хотя, конечно, если бы не угроза сквиз-аута, я бы держал аваль в портфеле на среднесрочную перспективу и не сомневался.

Т.к. то, что рби решил продать но не дают цену - как раз жирный аргумент в пользу распределения всей чистой прибыли на дивы и в будущем.

Ну а то, что без "козы" укрсиба не способны были сами запустить эту процедуру - извините, но это утверждение не выдерживает критики...