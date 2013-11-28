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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:38

St/2

Да что ж такое, снова по второму кругу. Менеджмент банка аваль к сквиз-ауту никакого отношения не имеет.
БАВЛ (вместе с его менеджментом) и РБИ+ЕБРР (потенциальные владельцы 95%+) - это абсолютно разные юрлица. Ферштейн?
Решения о необходимости/целесообразности сквиза и определении цены выкупа будет приниматься не в Украине.
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:42

  trendmaker написав:Укрсибу по этой причине сквиз ТРЕБОВАЛСЯ, а Авалю нет.

"Все смешалось, кони, люди..."
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:15

  vvv5 написав:St/2

Да что ж такое, снова по второму кругу. Менеджмент банка аваль к сквиз-ауту никакого отношения не имеет.
БАВЛ (вместе с его менеджментом) и РБИ+ЕБРР (потенциальные владельцы 95%+) - это абсолютно разные юрлица. Ферштейн?
Решения о необходимости/целесообразности сквиза и определении цены выкупа будет приниматься не в Украине.

К Вашему сведению, "не в Украине" еще в 2008 году было принято решение продать укр дочку, но так как адекватной цены никто не предлагал они и тянут лямку.
Так же не раз заявлялось, что миноры это обуза.
И вот, в 2017 были приняты нормативы, что банк может быть не ПАТ и сквизаут, Аваль официально приветствовал эти изменения законодательства.
Вы до сих пор думаете, что решение о сквизе "будет приниматься". Оно давно принято, вопрос в имплементации.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 01:17

St/2
Жизнь идет, обстоятельства меняются. С 2008-го много воды утекло.
Какова позиция у них сейчас - я лично не знаю. Можно лишь размышлять на эту тему.
Моя краткосрочная цель - получить дивы за 2017. Факт выплаы дивов также приведет к хорошему росту цены акции.
Пока время играет на пользу этого сценария. Имхо, сейчас, чтобы провести сквиз-аут до годового СА без репутационных рисков - уже крайне мало. Либо цена выкупа должна быть очень сладкой для миноров (чтобы не вякали) и включать в себя и дивы тоже.
Такой сценарий меня бы тоже устроил. Хотя, конечно, если бы не угроза сквиз-аута, я бы держал аваль в портфеле на среднесрочную перспективу и не сомневался.
Т.к. то, что рби решил продать но не дают цену - как раз жирный аргумент в пользу распределения всей чистой прибыли на дивы и в будущем.
Ну а то, что без "козы" укрсиба не способны были сами запустить эту процедуру - извините, но это утверждение не выдерживает критики...
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:32

Урядовий комітет з економіки затвердив польську філію компанії Ernst&Young радником для підготовки до приватизації ПАТ "Центренерго".
"Затвердження радника - це старт в процесі підготовки підприємства до продажу. Ernst&Young має не більше чотирьох місяців для проведення всіх необхідних аудитів, приведення документообігу до міжнародного зразку та пошуку інвесторів", - завив Трубаров.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:42

  St/2 написав:Вчера Юрий обещал после того как покушает, найти определение "акция в обігу", ведать богатый ужин бог послал))

беглый взгляд дал такой результат:
ст.1 закона "Про цінні папери та...".
...
11) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print
плюс, весь последующий закон.

зы. этого достаточно, или тебе было интересно увидеть конкретное определение точного сочетания слов?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:23

Попробую все разложить по полочкам.

1. Обязан ли Аваль (правильнее говорить обьединенные усилия RBI и EBRR что усложняет) проводить сквиз?
НЕТ, не обязаны законом.
2. Хотят ли они этого.
Вероятно не против (закон о сквизе они приветствовали). Но точно не любой ценой.

Как оправдать выкуп по 2.0 BV (30 коп), если сама RBI котируются по 1.0 BV, а монстры вроде Commerzbank, Deutsche Bank, Societe Generale и тд по 0.5 BV
https://smart-lab.ru/blog/450775.php
Их менеджмент на такую аферу никогда не пойдет, австрийские акционеры заклюют.
Если они и будут когда нибудь делать сквиз то по 0.5-1.0 BV: 7.5-15 коп
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:38

trendmaker
Единственная причина выкупать по текущим ценам, это резать косты на будущее.
St/2
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