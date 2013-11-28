Да что ж такое, снова по второму кругу. Менеджмент банка аваль к сквиз-ауту никакого отношения не имеет. БАВЛ (вместе с его менеджментом) и РБИ+ЕБРР (потенциальные владельцы 95%+) - это абсолютно разные юрлица. Ферштейн? Решения о необходимости/целесообразности сквиза и определении цены выкупа будет приниматься не в Украине.
Да что ж такое, снова по второму кругу. Менеджмент банка аваль к сквиз-ауту никакого отношения не имеет. БАВЛ (вместе с его менеджментом) и РБИ+ЕБРР (потенциальные владельцы 95%+) - это абсолютно разные юрлица. Ферштейн? Решения о необходимости/целесообразности сквиза и определении цены выкупа будет приниматься не в Украине.
К Вашему сведению, "не в Украине" еще в 2008 году было принято решение продать укр дочку, но так как адекватной цены никто не предлагал они и тянут лямку. Так же не раз заявлялось, что миноры это обуза. И вот, в 2017 были приняты нормативы, что банк может быть не ПАТ и сквизаут, Аваль официально приветствовал эти изменения законодательства. Вы до сих пор думаете, что решение о сквизе "будет приниматься". Оно давно принято, вопрос в имплементации.
St/2 Жизнь идет, обстоятельства меняются. С 2008-го много воды утекло. Какова позиция у них сейчас - я лично не знаю. Можно лишь размышлять на эту тему. Моя краткосрочная цель - получить дивы за 2017. Факт выплаы дивов также приведет к хорошему росту цены акции. Пока время играет на пользу этого сценария. Имхо, сейчас, чтобы провести сквиз-аут до годового СА без репутационных рисков - уже крайне мало. Либо цена выкупа должна быть очень сладкой для миноров (чтобы не вякали) и включать в себя и дивы тоже. Такой сценарий меня бы тоже устроил. Хотя, конечно, если бы не угроза сквиз-аута, я бы держал аваль в портфеле на среднесрочную перспективу и не сомневался. Т.к. то, что рби решил продать но не дают цену - как раз жирный аргумент в пользу распределения всей чистой прибыли на дивы и в будущем. Ну а то, что без "козы" укрсиба не способны были сами запустить эту процедуру - извините, но это утверждение не выдерживает критики...
Урядовий комітет з економіки затвердив польську філію компанії Ernst&Young радником для підготовки до приватизації ПАТ "Центренерго". "Затвердження радника - це старт в процесі підготовки підприємства до продажу. Ernst&Young має не більше чотирьох місяців для проведення всіх необхідних аудитів, приведення документообігу до міжнародного зразку та пошуку інвесторів", - завив Трубаров.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
St/2 написав:Вчера Юрий обещал после того как покушает, найти определение "акция в обігу", ведать богатый ужин бог послал))
беглый взгляд дал такой результат:
ст.1 закона "Про цінні папери та...". ... 11) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів;
1. Обязан ли Аваль (правильнее говорить обьединенные усилия RBI и EBRR что усложняет) проводить сквиз? НЕТ, не обязаны законом. 2. Хотят ли они этого. Вероятно не против (закон о сквизе они приветствовали). Но точно не любой ценой.
Как оправдать выкуп по 2.0 BV (30 коп), если сама RBI котируются по 1.0 BV, а монстры вроде Commerzbank, Deutsche Bank, Societe Generale и тд по 0.5 BV https://smart-lab.ru/blog/450775.php Их менеджмент на такую аферу никогда не пойдет, австрийские акционеры заклюют. Если они и будут когда нибудь делать сквиз то по 0.5-1.0 BV: 7.5-15 коп
Разве что им надо списать деньги чтобы уменьшить налогообложение или что-то типа того. С учетом прогнозов о падении прибыли в 1.5-2 раза (Драгон и др, и это прогноз если не будет форс мажоров), а если на выборах будет девал или дефолт, то БАВЛ снова будет в убытках С учетом этого они в 2019 спокойно выкупят по приемлемой для акционеров RBI 0.5-1.0 BV, в 2-4 раза дешевле сегодняшних 30 коп ИМХО
trendmaker написав:Разве что им надо списать деньги чтобы уменьшить налогообложение или что-то типа того. ИМХО
Выкуп акций не влияет на прибыль до момента их продажи. Чтобы уменьшить налогообложение (создать убытки) надо сначала дорого купить, а потом дешево продать . Какой процент в портфеле у вас занимает аваль? Очень уж бурная фантазия.
Банк может легко регулировать свою налогооблогаемую прибыль через резервы. Тенденция последних лет - это наращивание прибыли и вывод ее через двд. Вероятность что тенеденция сохранится выше, чем изменится при неизменных условиях.
А условия могут кардинально поменяться. В следующем году планируется введение налога на выведенный капитал, в случае принятия закона тенденция поменяется. Но согласно законопроекту банкам дается отсрока от этого налога на 2 года, так что в запасе еще 3 года