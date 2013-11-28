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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1845184618471848

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:18

  Шпекуль написав:
  Абитуриент1 написав:
  Шпекуль написав:это пистец товарищи! нафте пистец!

С Авалем тоже может такое быть :D

раз в жизни и палка стреляет.
дату назовите? ну хоть +-пару месяцев)

укр акцульки и так на дне, если померять в любом активе кроме гривны, хоть в колбасе или в болтах как st2 предлагал.
хоть один папирус девал полностью отыграл ))
номинальный рост для денежного актива вроде аваля с потерянными 70% кредитного портфеля - в этом мало хорошего, но в гривне иллюзия "сильной бумаги".
лучший мусор из самого худшего мусора ))

Шпекуль, вероятно ты думаешь что лучше всего будет продать аваль до осени, а сейчас нужно использовать весь позитив по бумаге и гривне, смотри чтоб не вышло как в анекдоте: акция выросла... продавай!... кому?...
baffet
 
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