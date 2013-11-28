укр акцульки и так на дне, если померять в любом активе кроме гривны, хоть в колбасе или в болтах как st2 предлагал.
хоть один папирус девал полностью отыграл ))
номинальный рост для денежного актива вроде аваля с потерянными 70% кредитного портфеля - в этом мало хорошего, но в гривне иллюзия "сильной бумаги".
лучший мусор из самого худшего мусора ))
Шпекуль, вероятно ты думаешь что лучше всего будет продать аваль до осени, а сейчас нужно использовать весь позитив по бумаге и гривне, смотри чтоб не вышло как в анекдоте: акция выросла... продавай!... кому?...