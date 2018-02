Додано: Пон 12 лют, 2018 22:41

Dimar написав: Перевозки грузов ж/д. Полувагоны.

Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж.

Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.

