раз в жизни и палка стреляет. дату назовите? ну хоть +-пару месяцев)
укр акцульки и так на дне, если померять в любом активе кроме гривны, хоть в колбасе или в болтах как st2 предлагал. хоть один папирус девал полностью отыграл )) номинальный рост для денежного актива вроде аваля с потерянными 70% кредитного портфеля - в этом мало хорошего, но в гривне иллюзия "сильной бумаги". лучший мусор из самого худшего мусора ))
Шпекуль, вероятно ты думаешь что лучше всего будет продать аваль до осени, а сейчас нужно использовать весь позитив по бумаге и гривне, смотри чтоб не вышло как в анекдоте: акция выросла... продавай!... кому?...
Dimar написав:Перевозки грузов ж/д. Полувагоны. Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж. О том, что перевозки грузов ж/д - кровь экономики, думаю объяснять не надо?
Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.
Careful what you wish Careful what you say Careful what you wish you may regret it Careful what you wish you just may get it
baffet написав:Шпекуль, вероятно ты думаешь что лучше всего будет продать аваль до осени, а сейчас нужно использовать весь позитив по бумаге и гривне, смотри чтоб не вышло как в анекдоте: акция выросла... продавай!... кому?...
Какая осень, что за лепет...? Уверен что рез по ЧП за 6 мес превзойдут прошлогодние, будете весь год догонять бумагу...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Кредитовать очень опасно. Права кредитора не защищены, суды продажные. Пылесосы аля БеняБанк выключили. Остается государство. Депо стает историей совсем ни о чем.
Депозиты в банках. Уже почти бесплатно Шансы вкладчиков заработать на депозитах тают - максимальная доходность вкладов продолжает снижаться. Больше всего за последние две недели подешевели сбережения в гривне и в евро.
Yuri_T написав:потом, когда цена улетает +50%, такие дни вспоминаешь долго. 2 года вспоминаю, как не успел внести гривну, задержавшись на пол-часа в пятницу в офисе. а потом, сидя на Комо, смотрел как кто-то по 70 откупает "мои" акции
Я в такие моменты если не успеваю внести деньги покупаю на плечи , на следующий день вношу деньги .Юра, почему на плечи не купил ? Стоимость плечей за 1-3 дня не такая уж и большая
У зв’язку з отриманням від ПАТ»ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій знято обмеження на здійснення операцій з акціями UA4000080444 виключно для операцій їх переведення на рахунок заявника вимоги
зы. т.е., деньги за акции уже на счете эскроу. а вот выплата начнётся не ранее 8 марта, как они написали ранее. круг почти замкнулся, осталось узнать о ПУМБе как налоговом агенте (да/нет).
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 13 лют, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Dimar написав:Перевозки грузов ж/д. Полувагоны. Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж. О том, что перевозки грузов ж/д - кровь экономики, думаю объяснять не надо?
Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.
Про дефицит вагонов и большой износ я в курсе. Но эти вещи (дефицит и износ) не сегодня появились. Просто в такой ситуации изменение спроса приводит к непропорционально большому росту ставок. А вот рост перевозок довольно существенный.
Dimar написав:Перевозки грузов ж/д. Полувагоны. Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж. О том, что перевозки грузов ж/д - кровь экономики, думаю объяснять не надо?
Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.
Про дефицит вагонов и большой износ я в курсе. Но эти вещи (дефицит и износ) не сегодня появились. Просто в такой ситуации изменение спроса приводит к непропорционально большому росту ставок. А вот рост перевозок довольно существенный.
рост перевозок есть, но даже объемов 14 года мы еще не достигли..