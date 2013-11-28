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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1845184618471848

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 107
1. Аваль банк
16%
17
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:18

  Шпекуль написав:
  Абитуриент1 написав:
  Шпекуль написав:это пистец товарищи! нафте пистец!

С Авалем тоже может такое быть :D

раз в жизни и палка стреляет.
дату назовите? ну хоть +-пару месяцев)

укр акцульки и так на дне, если померять в любом активе кроме гривны, хоть в колбасе или в болтах как st2 предлагал.
хоть один папирус девал полностью отыграл ))
номинальный рост для денежного актива вроде аваля с потерянными 70% кредитного портфеля - в этом мало хорошего, но в гривне иллюзия "сильной бумаги".
лучший мусор из самого худшего мусора ))

Шпекуль, вероятно ты думаешь что лучше всего будет продать аваль до осени, а сейчас нужно использовать весь позитив по бумаге и гривне, смотри чтоб не вышло как в анекдоте: акция выросла... продавай!... кому?...
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:41

  Dimar написав:Перевозки грузов ж/д. Полувагоны.
Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж.
О том, что перевозки грузов ж/д - кровь экономики, думаю объяснять не надо?

Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.
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BuySell
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 07:37

http://www.unn.com.ua/uk/news/1714838-d ... h-kompaniy

Депозитарій: українці з лютого можуть ставати власниками цінних паперів іноземних компаній
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:17

Re: Идеи: портфель

  baffet написав:Шпекуль, вероятно ты думаешь что лучше всего будет продать аваль до осени, а сейчас нужно использовать весь позитив по бумаге и гривне, смотри чтоб не вышло как в анекдоте: акция выросла... продавай!... кому?...

Какая осень, что за лепет...? Уверен что рез по ЧП за 6 мес превзойдут прошлогодние, будете весь год догонять бумагу...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:22

Кредитовать очень опасно. Права кредитора не защищены, суды продажные. Пылесосы аля БеняБанк выключили. Остается государство. Депо стает историей совсем ни о чем.

Депозиты в банках. Уже почти бесплатно
Шансы вкладчиков заработать на депозитах тают - максимальная доходность вкладов продолжает снижаться. Больше всего за последние две недели подешевели сбережения в гривне и в евро.


https://minfin.com.ua/2018/02/13/32283475/
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:55

  Yuri_T написав:потом, когда цена улетает +50%, такие дни вспоминаешь долго.
2 года вспоминаю, как не успел внести гривну, задержавшись на пол-часа в пятницу в офисе. а потом, сидя на Комо, смотрел как кто-то по 70 откупает "мои" акции :D


Я в такие моменты если не успеваю внести деньги покупаю на плечи , на следующий день вношу деньги .Юра, почему на плечи не купил ? Стоимость плечей за 1-3 дня не такая уж и большая
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:02

  zzzzzz написав:почему на плечи не купил?

только на свои, так решил давно.

У зв’язку з отриманням від ПАТ»ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій знято обмеження на здійснення операцій з акціями UA4000080444 виключно для операцій їх переведення на рахунок заявника вимоги


зы. т.е., деньги за акции уже на счете эскроу. а вот выплата начнётся не ранее 8 марта, как они написали ранее. круг почти замкнулся, осталось узнать о ПУМБе как налоговом агенте (да/нет).
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 13 лют, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:05

  BuySell написав:
  Dimar написав:Перевозки грузов ж/д. Полувагоны.
Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж.
О том, что перевозки грузов ж/д - кровь экономики, думаю объяснять не надо?

Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.

Про дефицит вагонов и большой износ я в курсе. Но эти вещи (дефицит и износ) не сегодня появились.
Просто в такой ситуации изменение спроса приводит к непропорционально большому росту ставок. А вот рост перевозок довольно существенный.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:12

  Dimar написав: А вот рост перевозок довольно существенный.

Специально для таких упрямых придумали такой термин "СТАТИСТИКА"

Зображення

А статистика нам говорит что в 2017 году рост грузооборота в тонна-километрах вырос АЖ на 2,3% , вот это я понимаю ПЕРЕМОГА , рост просто СУМАСШЕДШИЙ

При этом объем перевезенных грузов в натуральном выражении даже упал на 1,1%


Вы наверно не знаете что рост цен на недвижимость , объем грузоперевозок напрямую связаны с ВВП ? А у нас ВВП растет сильно ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:19

  Dimar написав:
  BuySell написав:
  Dimar написав:Перевозки грузов ж/д. Полувагоны.
Если еще года 2 назад доходность полувагонов составляла 200-250 грн./сутки (и стагнировала несколько лет), то сейчас 900 грн. минимум. Ажиотаж.
О том, что перевозки грузов ж/д - кровь экономики, думаю объяснять не надо?

Не спрос повлиял на рост тарифа, а снизилось предложение - колоссальный износ 90%+ парка полувагонов.

Про дефицит вагонов и большой износ я в курсе. Но эти вещи (дефицит и износ) не сегодня появились.
Просто в такой ситуации изменение спроса приводит к непропорционально большому росту ставок. А вот рост перевозок довольно существенный.

рост перевозок есть, но даже объемов 14 года мы еще не достигли..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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