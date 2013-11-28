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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:59
Там тоже потенциальная дивдоходность выше 20%...
Только стоит бумага в 2/3 номинала, как когдато Аваль 7 коп.
Аукцион фонда выиграли, навес убрали...
Сквиз на макушку не давит.
Вот бы еще у рыжего окончательно забрали.
Блин, о чем это я тут размечтался???
Все строго в Аваль - Шпекуль вангует 50 коп
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gmm
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:01
Yuri_T написав:komp
было бы желание - после апелляции можно было списывать бумаги в сторону государства.
раз они играют в игры, очевидные игры, смысл думать про дивиденды?
вернут дело на новое рассмотрение... делов-то.
Я понимаю что после апеляшки вступает в силу. Просто формально, по закону, если не будет дальнейших движений, прибыль должны распределить как на госсобственности.?!... Исполняющий ФГИ уже давно после апелляции требует ГПУ снять с них арест и зачислить фонду.
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komp
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:04
komp
в целом, согласен, вопрос может быть очень интересный.
если не вернут на новое рассмотрение.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 14 лют, 2018 18:57
Никогда не следил за укртелекомом.
ЧП 2013 - (1 834 732)
ЧП 2014 - 238 078 млн , направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2015 - 600 170 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2016 - 244 103 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2017 - 867 млн
Решения собраний по итогам 2015 и 2016 я не нашел ,только проекты решений.
Прошу уточнить , Укртелеком не распределял прибыль на 2015 и 2016 ?
И еще один момент.
ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью в 867 млн грн, что на 46,7% больше, чем по итогам 2016 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава "Укртелекома" отметил, что после прошедшего летом 2017 года аудита компании ранее обнародованная цифра чистой прибыли за 2016 год была изменена с 244 млн грн до 601 млн грн.
И куда эта прибыль делась ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:05
zzzzzz написав:Никогда не следил за укртелекомом.
ЧП 2013 - (1 834 732)
ЧП 2014 - 238 078 млн , направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2015 - 600 170 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2016 - 244 103 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2017 - 867 млн
Решения собраний по итогам 2015 и 2016 я не нашел ,только проекты решений.
Прошу уточнить , Укртелеком не распределял прибыль на 2015 и 2016 ?
Распределял всю прибыль на покрытие убытков, и за 2015 и за 2016.
Последний раз дивы были за 2007 г.
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double-u
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:27
zzzzzz написав:
И куда эта прибыль делась ?
а накер оно тебе нужно то ?
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:43
ChuLock написав: zzzzzz написав:
И куда эта прибыль делась ?
а накер оно тебе нужно то ?
Люблю пообщаться с умными людьми
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:51
zzzzzz написав:
Люблю пообщаться с умными людьми
тут-то ток збочинцы меркантильные, с умными - это тебе в гороно надобно пробиваться.
Так будет не всегда ©
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ChuLock
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:36
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Філ
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:41
Роллинз наплел на прессухе дофига и больше.
Чудесно выглядит его прогноз по росту добычи аж 0,4% к 2017 году , и это с учетом того что 5 месяцев простаивали некоторые месторождения.Мрак полный.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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