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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 108
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:59

UTLM

  zzzzzz написав:ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью в 867 млн грн Источник: https://biz.censor.net.ua/n3050376


Там тоже потенциальная дивдоходность выше 20%...
Только стоит бумага в 2/3 номинала, как когдато Аваль 7 коп.
Аукцион фонда выиграли, навес убрали...
Сквиз на макушку не давит.
Вот бы еще у рыжего окончательно забрали.

Блин, о чем это я тут размечтался???

Все строго в Аваль - Шпекуль вангует 50 коп :mrgreen:
gmm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:01

  Yuri_T написав:komp
было бы желание - после апелляции можно было списывать бумаги в сторону государства.
раз они играют в игры, очевидные игры, смысл думать про дивиденды?
вернут дело на новое рассмотрение... делов-то.

Я понимаю что после апеляшки вступает в силу. Просто формально, по закону, если не будет дальнейших движений, прибыль должны распределить как на госсобственности.?!... Исполняющий ФГИ уже давно после апелляции требует ГПУ снять с них арест и зачислить фонду.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:04

komp
в целом, согласен, вопрос может быть очень интересный.
если не вернут на новое рассмотрение.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:57

Никогда не следил за укртелекомом.
ЧП 2013 - (1 834 732)
ЧП 2014 - 238 078 млн , направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2015 - 600 170 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2016 - 244 103 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2017 - 867 млн

Решения собраний по итогам 2015 и 2016 я не нашел ,только проекты решений.
Прошу уточнить , Укртелеком не распределял прибыль на 2015 и 2016 ?

И еще один момент.
ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью в 867 млн грн, что на 46,7% больше, чем по итогам 2016 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава "Укртелекома" отметил, что после прошедшего летом 2017 года аудита компании ранее обнародованная цифра чистой прибыли за 2016 год была изменена с 244 млн грн до 601 млн грн.

И куда эта прибыль делась ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:05

Re: Идеи: портфель

zzzzzz написав:Никогда не следил за укртелекомом.
ЧП 2013 - (1 834 732)
ЧП 2014 - 238 078 млн , направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2015 - 600 170 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2016 - 244 103 млн ,направили прибыль на покрытие убытков
ЧП 2017 - 867 млн

Решения собраний по итогам 2015 и 2016 я не нашел ,только проекты решений.
Прошу уточнить , Укртелеком не распределял прибыль на 2015 и 2016 ?
Распределял всю прибыль на покрытие убытков, и за 2015 и за 2016.


Последний раз дивы были за 2007 г.
double-u
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:27

  zzzzzz написав:И куда эта прибыль делась ?


а накер оно тебе нужно то ?
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:43

  ChuLock написав:
  zzzzzz написав:И куда эта прибыль делась ?


а накер оно тебе нужно то ?

Люблю пообщаться с умными людьми :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:51

  zzzzzz написав:Люблю пообщаться с умными людьми :lol:


тут-то ток збочинцы меркантильные, с умными - это тебе в гороно надобно пробиваться.
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:36

Питання до Роллінса. http://enkorr.com.ua/a/columns/10_vopro ... nsu/231294
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:41

Роллинз наплел на прессухе дофига и больше.
Чудесно выглядит его прогноз по росту добычи аж 0,4% к 2017 году , и это с учетом того что 5 месяцев простаивали некоторые месторождения.Мрак полный.
Живите своим умом!
zzzzzz
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