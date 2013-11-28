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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1854185518561857

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 108
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:42

Объявляется всеукраинский конкурс - поймай дно в УНАФ и получи второе в подарок :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:54

  Кондратий1 написав:Добрый день джентльмены. Года четыре не был на форуме, а на УБ ничего как будто и не поменялось.
Как писал Салтыков-Щедрин: "Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России? И я отвечу-пьют и воруют" :)



Да, похоже измором дальше берут. Ну и хрен с ним, ждали долго еще подождем. Ухожу в активах еще на 1 годик. :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:46

Re: Идеи: портфель

Коллеги, помогите!
Сел заполнять налоговую декларацию за 2017г.
Не могу найти графы, куда можно перенести инвестиционный убыток за 2016 год.
Буду признателен, если носом тыкнете.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:30

Мечтательный бычок

"Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду"

Зображення
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 00:11

  DmitryZP написав:Мечтательный бычок

"Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду"

Зображення

Да. Это в Додатке Ф1.
А куда перенести минус в саму декларацию?
Есть рядок 10.4. Там показывается инвестприбыль за 2017? Или писать инвестприбыль за 2017 минус инвестубыток за 2016?
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 01:39

Мечтательный бычок в самой декларации будет уже итого - в додатке Ф1 считаете фин.результат и вносите одно число в декларацию - будет больше нуля если доход 2017 больше чем накопленный убыток прошлых лет или меньше нуля если доход 2017 не перекрывает убыток
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 06:16

  DmitryZP написав:Мечтательный бычок в самой декларации будет уже итого - в додатке Ф1 считаете фин.результат и вносите одно число в декларацию - будет больше нуля если доход 2017 больше чем накопленный убыток прошлых лет или меньше нуля если доход 2017 не перекрывает убыток


Небольшое уточнение
В декларацию в стр.10.4 переносится только положительная разница стр.3.1.

Отрицательная разница стр. 3.2 в декларацию не переносится (убытки от инвестдеятельности не могут уменьшать общий финансовый результат от других видов деятельности). Отрицательная разница переносится в строку 2 приложений следующих лет до полного ее погашения

Из инструкция по заполнению:
У графі 3 рядка 10.4 декларації вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 4, 5 рядка 10.4 декларації вказуються значення рядків 4.1, 5.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 6, 7 рядка 10.4 декларації вказуються значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1 до декларації;


ПС. Сдать декларацию можно не выходя из дома
1) Получить электронную подпись (ключ) через Приват-24 https://www.youtube.com/watch?v=p-i-VRCNrMM (или использовать другую имеющуюся)
2) Зайти с помощью цифровой подписи в личный кабинет на сайте ДФС https://cabinet.sfs.gov.ua/login, создать договор о признании цифровой подписи http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309483.html, затем заполнить, сдать декларацию в электронном виде и получить квитанцию о приеме
https://www.youtube.com/watch?v=2MBlRiqMawo
Ответы на часто встречающиеся вопросы https://cabinet.sfs.gov.ua/help/
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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