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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:42
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:54
Да, похоже измором дальше берут. Ну и хрен с ним, ждали долго еще подождем. Ухожу в активах еще на 1 годик.
AA+
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:46
Re: Идеи: портфель
Коллеги, помогите!
Сел заполнять налоговую декларацию за 2017г.
Не могу найти графы, куда можно перенести инвестиционный убыток за 2016 год.
Буду признателен, если носом тыкнете.
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:30
Додано: Нед 18 лют, 2018 00:11
Да. Это в Додатке Ф1.
А куда перенести минус в саму декларацию?
Есть рядок 10.4. Там показывается инвестприбыль за 2017? Или писать инвестприбыль за 2017 минус инвестубыток за 2016?
Додано: Нед 18 лют, 2018 01:39
Мечтательный бычок в самой декларации будет уже итого - в додатке Ф1 считаете фин.результат и вносите одно число в декларацию - будет больше нуля если доход 2017 больше чем накопленный убыток прошлых лет или меньше нуля если доход 2017 не перекрывает убыток
Додано: Нед 18 лют, 2018 06:16
Небольшое уточнение
В декларацию в стр.10.4 переносится только положительная разница стр.3.1.
Отрицательная разница стр. 3.2 в декларацию не переносится (убытки от инвестдеятельности не могут уменьшать общий финансовый результат от других видов деятельности). Отрицательная разница переносится в строку 2 приложений следующих лет до полного ее погашения
Из инструкция по заполнению:
ПС. Сдать декларацию можно не выходя из дома
1) Получить электронную подпись (ключ) через Приват-24
2) Зайти с помощью цифровой подписи в личный кабинет на сайте ДФС
Ответы на часто встречающиеся вопросы
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