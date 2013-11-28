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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1855185618571858

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 108
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:28

Re: Идеи: портфель

Что это за хре#ь ? http://www.ux.ua/a8933/?nt=103 Райфайзен банк третье место ?
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:56

  master_the_market написав:Что это за хре#ь ? http://www.ux.ua/a8933/?nt=103 Райфайзен банк третье место ?

Скупает свои бумаги перед сквизом
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:44

  sansey написав:
  master_the_market написав:Что это за хре#ь ? http://www.ux.ua/a8933/?nt=103 Райфайзен банк третье место ?

Скупает свои бумаги перед сквизом


Скупали выше 32, и что это значит?
Расчитывают, что ЕБРР выкупит у них дороже?
Скупал банк или банк был ТЦБ и скупал для третьих лиц?
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Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:49

  sansey написав:
  master_the_market написав:Что это за хре#ь ? http://www.ux.ua/a8933/?nt=103 Райфайзен банк третье место ?

Скупает свои бумаги перед сквизом

Если это так, то значит будут дивы. И дивы будут для миноров. В противном случае, если бы собирались выдавить миноров до дивов, то экономического смысла в этом не было. К тому же, биржевой курс за последние три месяца в районе 0,2953 всего лишь... смысл был бы тогда тарить по 0,32
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:56

Re: Идеи: портфель

Место сидения определяет точку зрения.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:43

  sansey написав:
  master_the_market написав:Что это за хре#ь ? http://www.ux.ua/a8933/?nt=103 Райфайзен банк третье место ?

Скупает свои бумаги перед сквизом


А может они решили фф увеличить до 5%, или сколько там требуется? И начали продавать страждущим.
Пару лет назад читал какое-то интервью с Аваль-Броком(не знаю, есть ли сейчас эта компания), что банк достаточно активно торговал свои бумаги на рынке, скупая при падении цен и продавая после роста. Кто-то активно вышел в продажу по 32,6 коп, форумчане это отметили на прошлой неделе, может это и был Аваль. Влил(раздал) пару лимонов бумаг, через несколько недель выкупит по 29)).
alex
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:53

alex
Не знаю как в Украине, но в Штатах, Билли Гейтс продавая акции Майкрософт должен уведомить регулятора, за две недели. Ибо он обладает инсайдом о желании продать у крупного акционера.

В любом случае обновится публичная инфа и увидим. Хотя я думаю это обороты в ОВГЗ, а петрушки с УБ просто не обновили форму.
St/2
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