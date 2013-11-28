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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:28
Re: Идеи: портфель
Что это за хре#ь ?
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:56
Скупает свои бумаги перед сквизом
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:44
Скупали выше 32, и что это значит?
Расчитывают, что ЕБРР выкупит у них дороже?
Скупал банк или банк был ТЦБ и скупал для третьих лиц?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Пон 19 лют, 2018 18:49
Если это так, то значит будут дивы. И дивы будут для миноров. В противном случае, если бы собирались выдавить миноров до дивов, то экономического смысла в этом не было. К тому же, биржевой курс за последние три месяца в районе 0,2953 всего лишь... смысл был бы тогда тарить по 0,32
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 19 лют, 2018 19:56
Re: Идеи: портфель
Место сидения определяет точку зрения.
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:43
А может они решили фф увеличить до 5%, или сколько там требуется? И начали продавать страждущим.
Пару лет назад читал какое-то интервью с Аваль-Броком(не знаю, есть ли сейчас эта компания), что банк достаточно активно торговал свои бумаги на рынке, скупая при падении цен и продавая после роста. Кто-то активно вышел в продажу по 32,6 коп, форумчане это отметили на прошлой неделе, может это и был Аваль. Влил(раздал) пару лимонов бумаг, через несколько недель выкупит по 29)).
Додано: Пон 19 лют, 2018 21:53
alex
Не знаю как в Украине, но в Штатах, Билли Гейтс продавая акции Майкрософт должен уведомить регулятора, за две недели. Ибо он обладает инсайдом о желании продать у крупного акционера.
В любом случае обновится публичная инфа и увидим. Хотя я думаю это обороты в ОВГЗ, а петрушки с УБ просто не обновили форму.
Додано: Вів 20 лют, 2018 01:18
Уверены?
Может менеджнент со сток-опциями продают свои кровные бумаги б.ра..нам
"Тута д.....в много а зайцев поди мало. А ну зайца кому, выбегайца?" (c)
Додано: Вів 20 лют, 2018 10:46
alex
DNEN списан со счетов. у Вас появились какие-то новые мысли по вопросам, которые мы ранее обсуждали?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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