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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1860186118621863>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 108
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
26%
28
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:22

Мечтательный бычок

20% если цена не упадет. А если упадет?
Ну теоретически, а вдруг такая небывальщина произойдет
Да выросла с 3 до 15, +400%, круто
Но ведь возможно движение и обратно
Или, все же будеттолькодорожать наше все
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:24

  Andrew2 написав:
  trendmaker написав:Я лично буду шортить всё.


уровни и прувы желательно в студию :roll:


Уже писал уровни по Авалю. Сейчас добавляюсь, на офферах.
А по Центру тоже сейчас в стакане.
Пожалуйста, покупайте.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:47

У меня не таки большие обьемы чтобы я боялся озвучить что захожу.
По крайней мере следую своим словам.
А не говорю "всепропало" и закупаюсь по 6 коп Авалем и 3 грн Центром
И не рассказываю про "перспективы" сейчас на +500% выше.
Посмотрим что будет к концу мая. И особенно к зиме.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 19:03

trendmaker
Полностью поддерживаю!!! Жаль, что небольшие обьёмы для шорта. Может кредит возьмёшь или хотя бы плечи?? Пригласи знакомых, может то же зашортят. Это верняк!!!
klokol
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:23

"Минэкологии у себя на комиссии приняло решение отказать в согласовании продления 27 специальных разрешений "Укрнафты" из-за отсутствия какой-либо экологической экспертизы…", - сказал он.
...
О.Кирилюк добавил, что в настоящее время "Укрнафта" уже приступила к устранению нарушения. Он пообещал, что сразу после проведения необходимой оценки влияния на окружающую природную среду компании получат возможность продлить свои спецразрешения.

http://interfax.com.ua/news/economic/487012.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:26

klokol

В конце апреля приведу и заведу :wink:
А вы пока поганяйте поразганяйте :wink:
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:46

[b]tчто-то не дает покоя инфа о такой активной деятельности брокер Аваль, впечетление что вот они сбрасывают бумаги. Ошибаюсь?
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:33

joik
Та они ОВГЗ торгуют. А если это не так, на смиде все увидим
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:19

Кто-что думает по этому поводу http://www.ukrrudprom.ua/news/Rinat_Ahm ... nergo.html ?Судится кто-то собирается и какие шансы?
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:35

aleks_vodas
а ваше мнение можно узнать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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