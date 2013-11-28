Мечтательный бычок
20% если цена не упадет. А если упадет?
Ну теоретически, а вдруг такая небывальщина произойдет
Да выросла с 3 до 15, +400%, круто
Но ведь возможно движение и обратно
Или, все же будеттолькодорожать наше все
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:22
Мечтательный бычок
20% если цена не упадет. А если упадет?
Ну теоретически, а вдруг такая небывальщина произойдет
Да выросла с 3 до 15, +400%, круто
Но ведь возможно движение и обратно
Или, все же будеттолькодорожать наше все
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:24
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:47
У меня не таки большие обьемы чтобы я боялся озвучить что захожу.
По крайней мере следую своим словам.
А не говорю "всепропало" и закупаюсь по 6 коп Авалем и 3 грн Центром
И не рассказываю про "перспективы" сейчас на +500% выше.
Посмотрим что будет к концу мая. И особенно к зиме.
Додано: Сер 21 лют, 2018 19:03
trendmaker
Полностью поддерживаю!!! Жаль, что небольшие обьёмы для шорта. Может кредит возьмёшь или хотя бы плечи?? Пригласи знакомых, может то же зашортят. Это верняк!!!
Додано: Чет 22 лют, 2018 13:23
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Чет 22 лют, 2018 18:26
klokol
В конце апреля приведу и заведу
А вы пока поганяйте поразганяйте
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:46
[b]tчто-то не дает покоя инфа о такой активной деятельности брокер Аваль, впечетление что вот они сбрасывают бумаги. Ошибаюсь?
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:19
Кто-что думает по этому поводу
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:35
aleks_vodas
а ваше мнение можно узнать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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