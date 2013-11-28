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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:00
Yuri_T написав:aleks_vodas
а ваше мнение можно узнать?
Юрий, а возможно ли признание ДТЕК своей вины и добровольный пересмотр цены, на Ваш взгляд?
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