Юрий, а возможно ли признание ДТЕК своей вины и добровольный пересмотр цены, на Ваш взгляд?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:00
Додано: П'ят 23 лют, 2018 07:33
С середины января брокер Аваль стал проявлять активность и в торговле акциями, при этом доли мажоров (ЕБРР, РБИ) в январе не изменились.
Активизация брокера совпадает с локальных хаями и лоями. По наблюдениям за стаканом крупный игрок пытается сдержать рост понижая офера и откупает на откатах.
ПС. Выборка не репрезентативная, но по характеру действий очень похоже на стремление игрока добрать позу на тонком рынке (и не просматривается стремления фиксировать максимальную прибыль) ИМХО
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:27
Камикадзе
Вот с января наблюдая за стаканом - впечатление, что кто-то крупный сбрасывает пакетами до 500 000 шт бумагу так за 2-3 сессии, поскольку все хотят ее покупать. И спрос поддерживает на информации о результатах деятельности. Если это брокер аваль, как инсайдер, то дело плохо....
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:15
Re: Идеи: портфель
а есть уже фин отчет Аваля за январь 2018?
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