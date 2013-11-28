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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:56

  Yuri_T написав:
  alex написав:Не понимаю, почему опротестовывается оферта, а не цена выкупа?
Или это встречные иски от подставных от ДТЕК акционеров, чтобы признать оферту в результате законной и усложнить опротестование цены?

вариантов может быть много.
от обиженных сотрудников офиса в Запорожье и их местных юристов до озвученного вами варианта.
текущие споры не о цене, а о праве.
ведь я правильно понимаю, вы в принципе не против права мажора, если он заплатит цену согласно адекватной оценки или средней цене УБы.
суды на эту тему пока в будущем.

зы. вот много смысла в этих судебных дискуссиях о праве, если акции уже списаны?


Именно с ценой выкупа я не согласен, раз в Законе прописано право выкупа, и дтек ничего не нарушил кроме оценки стоимости актива. А здесь иски с какими-то мутными вопросами.
п.с. Хотя, в принципе, энергетика - это высокодоходный бизнес во всем мире, приносящий хорошие дивиденды акционерам. Я бы не возражал от владения ими в дальнейшем.
alex
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:42

  alex написав:п.с. Хотя, в принципе, энергетика - это высокодоходный бизнес во всем мире, приносящий хорошие дивиденды акционерам. Я бы не возражал от владения ими в дальнейшем.

В штатах доступно 48 компаний в электроэнегосекторе.
С див доходностью выше 5% всего 8, но с котировками совсем дизастер

Зображення

Просмотрел топ 10 по капитализации, все в одну калитку проиграли SPY.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:36

St/2 не пугайте оптимистов, зачем же так
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