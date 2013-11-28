alex написав:Не понимаю, почему опротестовывается оферта, а не цена выкупа? Или это встречные иски от подставных от ДТЕК акционеров, чтобы признать оферту в результате законной и усложнить опротестование цены?
вариантов может быть много. от обиженных сотрудников офиса в Запорожье и их местных юристов до озвученного вами варианта. текущие споры не о цене, а о праве. ведь я правильно понимаю, вы в принципе не против права мажора, если он заплатит цену согласно адекватной оценки или средней цене УБы. суды на эту тему пока в будущем.
зы. вот много смысла в этих судебных дискуссиях о праве, если акции уже списаны?
Именно с ценой выкупа я не согласен, раз в Законе прописано право выкупа, и дтек ничего не нарушил кроме оценки стоимости актива. А здесь иски с какими-то мутными вопросами. п.с. Хотя, в принципе, энергетика - это высокодоходный бизнес во всем мире, приносящий хорошие дивиденды акционерам. Я бы не возражал от владения ими в дальнейшем.