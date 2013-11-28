alex написав:Не понимаю, почему опротестовывается оферта, а не цена выкупа? Или это встречные иски от подставных от ДТЕК акционеров, чтобы признать оферту в результате законной и усложнить опротестование цены?
вариантов может быть много. от обиженных сотрудников офиса в Запорожье и их местных юристов до озвученного вами варианта. текущие споры не о цене, а о праве. ведь я правильно понимаю, вы в принципе не против права мажора, если он заплатит цену согласно адекватной оценки или средней цене УБы. суды на эту тему пока в будущем.
зы. вот много смысла в этих судебных дискуссиях о праве, если акции уже списаны?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
alex написав:Не понимаю, почему опротестовывается оферта, а не цена выкупа? Или это встречные иски от подставных от ДТЕК акционеров, чтобы признать оферту в результате законной и усложнить опротестование цены?
вариантов может быть много. от обиженных сотрудников офиса в Запорожье и их местных юристов до озвученного вами варианта. текущие споры не о цене, а о праве. ведь я правильно понимаю, вы в принципе не против права мажора, если он заплатит цену согласно адекватной оценки или средней цене УБы. суды на эту тему пока в будущем.
зы. вот много смысла в этих судебных дискуссиях о праве, если акции уже списаны?
Именно с ценой выкупа я не согласен, раз в Законе прописано право выкупа, и дтек ничего не нарушил кроме оценки стоимости актива. А здесь иски с какими-то мутными вопросами. п.с. Хотя, в принципе, энергетика - это высокодоходный бизнес во всем мире, приносящий хорошие дивиденды акционерам. Я бы не возражал от владения ими в дальнейшем.
В энергетике доходность может колебаться из-за цен на энергоносители и ввода/закрытия новых мощностей. В Украине особая песня, тут все непредсказуемо для нас (и предсказуемо для них) - игра против шулера.
Всю энергетику сбросил -переложился в Аваль (и немного в курицу). Сейчас ИМХО наступил благоприятный период для банковского сектора: - зачистка поля от "пылесосов" - переход в онлайн, сокращение отделений, сотрудников - рост тарифов - ужесточение монетарной политики центробанков, рост стоимости денег. Этот фактор только начинает действовать, он будет добивать банки с недостаточным капиталом и "токсичными" активами, и увеличивать доходность здоровых с достаточным собственным капиталом. В целом по банковской системе нижняя точка еще не пройдена, но первые ростки уже есть. После кризиса всегда наступает бурный рост выживших
На сколько я знаю, крупный и не монопольный бизнес не бывает высокодоходным. Посмотрел, так и есть.
Не помню кто сказал, но очень точно. На рынке всегда идет поиск баланса между количеством акций и денег у дураков. В Украине сложилась удивительная ситуация, количество сколь нибудь приличных акций сильно сократилось, и даже на том же количестве денег цены пошли вверх. Учитывая технологию сквиза и отсутствие даже планов на IPO, акции могут продолжить рост. Но это игра в музыкальные стулья на Титанике, в случае шухера шлюпок на всех не хватит, а вода холодная.