Додано: Нед 25 лют, 2018 09:03

В энергетике доходность может колебаться из-за цен на энергоносители и ввода/закрытия новых мощностей. В Украине особая песня, тут все непредсказуемо для нас (и предсказуемо для них) - игра против шулера.



Всю энергетику сбросил -переложился в Аваль (и немного в курицу).

Сейчас ИМХО наступил благоприятный период для банковского сектора:

- зачистка поля от "пылесосов"

- переход в онлайн, сокращение отделений, сотрудников

- рост тарифов

- ужесточение монетарной политики центробанков, рост стоимости денег. Этот фактор только начинает действовать, он будет добивать банки с недостаточным капиталом и "токсичными" активами, и увеличивать доходность здоровых с достаточным собственным капиталом. В целом по банковской системе нижняя точка еще не пройдена, но первые ростки уже есть. После кризиса всегда наступает бурный рост выживших

"Всё проходит, и это пройдёт"