откуда инфа??
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:43
Re: Идеи: портфель
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49
Re: Идеи: портфель
CEEN
Проект № 1 рішення
75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
10 % - до фонду розвитку виробництва.
Проект № 2 рішення
50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
нужно ждать выхода затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку за 2017
Так будет не всегда ©
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:55
ChuLock
т.е., 3,59 или 2,393/акция после налогов.
это если фин.рез снова не порежут, б.л.яди
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:00
Yuri_T
ага ( сорри, посчитал 0,7) но то уже манёвры. с **а ли там резать то, переоценку прошли в прошлом, там и так уже на старт 24 грн/акцию вырисовуется . Так шо сидим и " мечтаем о высоком " ))
Так будет не всегда ©
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:13
ChuLock
даже если 50%, даже если до конца октября, то к сегодняшним 15,85 это 22,65 годовых.
нехило.
но боюсь, порежут.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:18
Yuri_T
в проэкте мерт 75 % + дефицит бюджета яйца жмёт им
Так будет не всегда ©
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:22
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:23
Investor_33 Повідомлення про проведення загальних зборів
в разделе Повидомлення
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