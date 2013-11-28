Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49

CEEN

Проект № 1 рішення

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

10 % - до фонду розвитку виробництва.

Проект № 2 рішення

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

нужно ждать выхода затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку за 2017

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