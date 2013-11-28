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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:43

Re: Идеи: портфель

  San написав:1 891

откуда инфа??
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:48

San реально откуда ? не томи ....
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:49

Re: Идеи: портфель

CEEN
Проект № 1 рішення
75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
15 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
10 % - до фонду розвитку виробництва.
Проект № 2 рішення
50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
нужно ждать выхода затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку за 2017
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:52

master_the_market Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:55

ChuLock
т.е., 3,59 или 2,393/акция после налогов.
это если фин.рез снова не порежут, б.л.яди
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:00

Yuri_T

ага ( сорри, посчитал 0,7) но то уже манёвры. с **а ли там резать то, переоценку прошли в прошлом, там и так уже на старт 24 грн/акцию вырисовуется . Так шо сидим и " мечтаем о высоком " ))
Так будет не всегда ©
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:13

ChuLock
даже если 50%, даже если до конца октября, то к сегодняшним 15,85 это 22,65 годовых.
нехило.
но боюсь, порежут.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:18

Yuri_T

в проэкте мерт 75 % + дефицит бюджета яйца жмёт им
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:22

  master_the_market написав:master_the_market Зображення

Откуда инфа?? На СМИДе нету... "фотошоп" ?)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:23

Investor_33 Повідомлення про проведення загальних зборів
в разделе Повидомлення
master_the_market
 
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