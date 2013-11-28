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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1866186718681869>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:25

  user412 написав:
  San написав:CEEN'17: E+1 891

1891 млн. грн ? если так, то норм, небольшой убыток в четвертом квартале..
похоже по центрику таки будут неплохие дивики

с возвращением? :D


$69m вместо ожидаемых $87m за год
да еще и возможно порежут и это
будет интересно ; )
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:28

master_the_market
Спасибо, будем развиваться..) 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:29

trendmaker
может вам откупить шорт от греха подальше? или уже?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:38

trendmaker все еще может успеть зайти в лонги по нафте по сладким ценам, перед скорым стартом к обновлению исторических хаев)))
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:47

  Yuri_T написав:trendmaker
может вам откупить шорт от греха подальше? или уже?

Юр, биткоин пузырь? Если да, то где наши/ваши шорты?
Если нет, то зачем укростоки, если есть актив растущий в 10 раз за год и это не пузырь как мы только что выяснели.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:52

  Yuri_T написав:trendmaker
может вам откупить шорт от греха подальше? или уже?


План тот же. Шорт ЦЕЕН в апреле, БАВЛ в мае.
Если кто-то хочет верить то это их проблемы, а мне лучше вход.

А уверять в приватизацию ЦЕЕН по ценам в разы выше западных аналогов или выкуп Аваля в разы выше западных аналогов это имхо немного странно.
А 2018 дивидендная доходность Центра и Аваля уже идет под 10%, это если не будет девала итд за год. Сомнительный риск мягко говоря.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:55

St/2
Покупайте биток и эпл, УБа это же потеря 20% в год в долларе... так ведь? :twisted: :twisted: :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:57

  trendmaker написав:выкуп Аваля в разы выше западных аналогов

Успокойтесь, вчера Сбер обогнал Аваль по соотношения маркет кап к собственному капиталу
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:03

  St/2 написав:
  Yuri_T написав:trendmaker
может вам откупить шорт от греха подальше? или уже?

Юр, биткоин пузырь? Если да, то где наши/ваши шорты?
Если нет, то зачем укростоки, если есть актив растущий в 10 раз за год и это не пузырь как мы только что выяснели.

если в соседнем дворе станут чем-то торговать, и это будет расти в 10 раз за год, то это еще не значит, что мне тоже нужно этим торговать.
укро-акции хоть как-то, но регулируются законом, пусть через пень-колоду, но регулируются.
я не говорю, что нужно что-то покупать. я лишь предлагаю выгодно продать и валить торговым капиталом в понятные юрисдикции по понятным белым процедурам.
время этому стремительно приближается.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:09

  Investor_33 написав:St/2
Покупайте биток и эпл, УБа это же потеря 20% в год в долларе... так ведь? :twisted: :twisted: :twisted:

Первая правильная мысль, прогресс на лицо.

УБ на 1.01.2010 порядка $210
УБ на 27.02.2018 порядка $60

Что случилось с эплом мы все знаем.
Зображення

Про биток не буду, дабы не провоцировать суициды))
St/2
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