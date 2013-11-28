$69m вместо ожидаемых $87m за год
да еще и возможно порежут и это
будет интересно ; )
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:25
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:28
master_the_market
Спасибо, будем развиваться..)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:29
trendmaker
может вам откупить шорт от греха подальше? или уже?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:38
trendmaker все еще может успеть зайти в лонги по нафте по сладким ценам, перед скорым стартом к обновлению исторических хаев)))
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:47
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:52
План тот же. Шорт ЦЕЕН в апреле, БАВЛ в мае.
Если кто-то хочет верить то это их проблемы, а мне лучше вход.
А уверять в приватизацию ЦЕЕН по ценам в разы выше западных аналогов или выкуп Аваля в разы выше западных аналогов это имхо немного странно.
А 2018 дивидендная доходность Центра и Аваля уже идет под 10%, это если не будет девала итд за год. Сомнительный риск мягко говоря.
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:55
St/2
Покупайте биток и эпл, УБа это же потеря 20% в год в долларе... так ведь?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:57
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:03
если в соседнем дворе станут чем-то торговать, и это будет расти в 10 раз за год, то это еще не значит, что мне тоже нужно этим торговать.
укро-акции хоть как-то, но регулируются законом, пусть через пень-колоду, но регулируются.
я не говорю, что нужно что-то покупать. я лишь предлагаю выгодно продать и валить торговым капиталом в понятные юрисдикции по понятным белым процедурам.
время этому стремительно приближается.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:09
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