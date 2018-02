Додано: Сер 28 лют, 2018 13:02

Когда идут разговоры о том что какая-то цена слишком высокая или слишком низкая всегда вспоминаю эту фразу: "Рынки способны оставаться иррациональными дольше, чем вы сможете сохранять платежеспособность"

Можно быть 100 раз правым относительно неправильных цен и 100 раз потерять на этом деньги

Trade What You See, Not What You Think