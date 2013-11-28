Як таке можливо???[/quote]
Хвала Dragon Capital
он тебя защищает от глупых ошибок)[/quote]
Шпекуль,
а що ви пропонуєте?
Баби Валі в мене і так півпортфеля, центра - 30%...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:17
Як таке можливо???[/quote]
Хвала Dragon Capital
он тебя защищает от глупых ошибок)[/quote]
Шпекуль,
а що ви пропонуєте?
Баби Валі в мене і так півпортфеля, центра - 30%...
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:30
Вот прям с языка снял. Тоже вспомнил именно этого не в меру активного персонажа.
trendmaker, не надоело "загонять"? Позиция понятна, зачем же ее по 20 раз на день повторять. Этим реальность не изменить.
Можно только изменить свое отношение к реальности.
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:02
Когда идут разговоры о том что какая-то цена слишком высокая или слишком низкая всегда вспоминаю эту фразу: "Рынки способны оставаться иррациональными дольше, чем вы сможете сохранять платежеспособность"
Можно быть 100 раз правым относительно неправильных цен и 100 раз потерять на этом деньги
Trade What You See, Not What You Think
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:17
тем не менее стакан на покупку Центра ооочень жиденький
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:28
Мечтательный бычок
проверить наличие покупана можно лишь одним способом: поставить существенный оффер на первое место. хотя бы тысяч 20 шт.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 28 лют, 2018 13:49
Что же вы так жестко. Ребята ведь не проверить, а за справедливость Разные вещи. Нельзя допускать аферистам делать эти переливы и взвинчивать ничем не подкрепленные цены!!!
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:04
Сколько раз я слышал годах в 11-14 такое же только про офера, что не мешало падать, падать и падать, а потом... опять падать
За все это время я понял лишь то что цена может спокойно измениться в 2 раза за довольно короткий промежуток времени. Можно глянуть на российский сбер. Почти 300. Пузырь? Может быть. Но про пузырь говорили и на 100, и на 200.
В обратную сторону это тоже работает. Была алчевка 25 коп. Стала 10, 5, 1. Ой а где где же это она теперь?
Trade What You See, Not What You Think
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:22
Фонд госимущества перенес приватизацию ОПЗ
Проведение конкурсов с открытостью предложения цены по принципу аукциона перенесено с февраля на май 2018 года. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.
Позитив для ЦЕЕН!!! Снова перенос!!!
Теперь он может так и заплатит 2.5 грн дивов, если не порежут до 0.5 грн как год назад . После приватизации (хотя вряд ли она будет раньше колонизации Марса) дивов не будет.
Надо срочно сливать Нафту и Аваль и брать ЦЕЕН )
Востаннє редагувалось trendmaker в Сер 28 лют, 2018 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лют, 2018 14:25
Мечтательный бычок
Но все таки, кто-то накапливает Центр, не показывая заявки в стакане.
Прогнозирую, что до собрания и до реестра на дивы дойдет до 20.
Может приватизацяи грохнет неожиданно.
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