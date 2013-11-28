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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1872187318741875

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:26

  Гарри написав:Моторка тоже финрез опубликовала? На чем стартонула?


Маск вот вот подпишет контракт на моторы для Фалконов и для марсолетов. Драгон говорит инфа стопудов.
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:44

  Аспирант1 написав:ведь говорили не шорти центр - лучше нафту лонгуй)

Есть мощная инфа-скоро взлет к 900)


Опа, нафта пошла. откуда инсайд был? :wink:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:52

  Andrew2 написав:
  Аспирант1 написав:ведь говорили не шорти центр - лучше нафту лонгуй)

Есть мощная инфа-скоро взлет к 900)


Опа, нафта пошла. откуда инсайд был? :wink:

Походу убытки распределять будут... :mrgreen:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:54

  Andrew2 написав:Опа, нафта пошла. откуда инсайд был? :wink:

говорят, коньяк только во Франции делают
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 1872187318741875
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