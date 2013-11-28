St/2
Хорошо бы. Но реальность как всегда: "В конце октября посол США в Украине Мари Йованович заявила, что газопровод "Северный поток-2" лишит Украину $2,7 млрд транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны."
Это со следущего года. На 3 ярда меньше поток. Теперь будут искать где столько внутри страны стыбзить. Пиррова "победа" ради сиюминутного пиара п-бола п. Если бы договорились больше хм (а это очередной договорняк с пуклом). А так - эти 2.6 это мы переплатили 3 года назад и хз когда их вернут, а потери от транзита каждый год столько. Блин, хочется перемен, а чем дальше дем безвыходнее все в У. А журналисты на прессухе слизняки, безотносительно.