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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1874187518761877

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 01:30

St/2

Хорошо бы. Но реальность как всегда: "В конце октября посол США в Украине Мари Йованович заявила, что газопровод "Северный поток-2" лишит Украину $2,7 млрд транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны."
Это со следущего года. На 3 ярда меньше поток. Теперь будут искать где столько внутри страны стыбзить. Пиррова "победа" ради сиюминутного пиара п-бола п. Если бы договорились больше хм (а это очередной договорняк с пуклом). А так - эти 2.6 это мы переплатили 3 года назад и хз когда их вернут, а потери от транзита каждый год столько. Блин, хочется перемен, а чем дальше дем безвыходнее все в У. А журналисты на прессухе слизняки, безотносительно.
trendmaker
 
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