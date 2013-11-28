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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1877187818791880>

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:57

  Філ написав:Andrew2 ГП не буде платити, бонди Януковича напевно підтягне.


при чем тут спорный госдолг к расчету между гп и нг, где к тому же решение суда есть. не путайте грешное с праведным.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:05

  joik написав:trendmaker
Еще есть вариант, собрание может не состоятся из-за неявки Фонда, если включится процес приватизации, то затягивание вповлне возможно.
А так цена подросла только на ожиданиях дивов и проектах решения собрания, а так реальных фактов для такого 3 дневного скачка нет.

неявка фонда при распределении дивов такого размера - скандал, мало того, что оппозиция сразу поднимет этот флаг, да и будущему покупателю нафиг такая репутация?
не реально это.
а вот экспирация через 2 недели снова наступит неожиданно.
будет весело :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:14

  joik написав:
... а так реальных фактов для такого 3 дневного скачка нет.


есть объективная реальность - цена. а всё остальное , как "Сон Бананана №1..№2.."
Так будет не всегда ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:15

  Yuri_T написав:
  joik написав:trendmaker
Еще есть вариант, собрание может не состоятся из-за неявки Фонда, если включится процес приватизации, то затягивание вповлне возможно.
А так цена подросла только на ожиданиях дивов и проектах решения собрания, а так реальных фактов для такого 3 дневного скачка нет.

неявка фонда при распределении дивов такого размера - скандал, мало того, что оппозиция сразу поднимет этот флаг, да и будущему покупателю нафиг такая репутация?
не реально это.
а вот экспирация через 2 недели снова наступит неожиданно.
будет весело :)


Сейчас полная неопределенность, весь рост с конца 17 г. до сейчас только на ожиданиях. Ложный рост и падение может быть резкое. Вот и аваль всетаки кто-то сливает даже на хороших фин. показателях.
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:50

Похоже не "порежут". Вести с фронта https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/gospredprijatija-objazali-uplatit-dividendy-v-razmere-75-pribyli-339617/
  trendmaker написав:
  Investor_33 написав:Yuri_T
trendmaker отписывал мнение что будут распределять все 100% ЧП. Может в этом и есть логика, т.к. при приватизации какой смысл оставлять 25% ?


Это не мнение, а "непонимание" некоторых
В повестке собрания только 3 варианта - 75%, 50%, 30%,
т.е. 3.8 грн, 2.5, 1.5 грн ...
Это если не порежут ... как всегда может быть 75% от порезанной прибыли и 0.5 грн, как в прошлом году.
Лучший случай - 3.8 при цене это уже тольло 15% после налогов
Раздули на незнании, слышал брокеры клиентам говорят "дивы 5 грн" )))
А по факту максимум 3.8, а может быть и 0.5 грн ...
Ну кто ж слушает, закапывайте золотые на поле чудес

Покупайте по 19 у брокеров (скупивших по 4),к зиме им по 10 вернете а может и снива по 4
edcya
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:10

  edcya написав:Похоже не "порежут". Вести с фронта https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/gospredprijatija-objazali-uplatit-dividendy-v-razmere-75-pribyli-339617/
  trendmaker написав:
  Investor_33 написав:Yuri_T
trendmaker отписывал мнение что будут распределять все 100% ЧП. Может в этом и есть логика, т.к. при приватизации какой смысл оставлять 25% ?


Это не мнение, а "непонимание" некоторых
В повестке собрания только 3 варианта - 75%, 50%, 30%,
т.е. 3.8 грн, 2.5, 1.5 грн ...
Это если не порежут ... как всегда может быть 75% от порезанной прибыли и 0.5 грн, как в прошлом году.
Лучший случай - 3.8 при цене это уже тольло 15% после налогов
Раздули на незнании, слышал брокеры клиентам говорят "дивы 5 грн" )))
А по факту максимум 3.8, а может быть 0.5 грн вот так ...
Ну кто ж слушает, закапывайте золотые на поле чудес

Покупайте по 19 у брокеров (скупивших по 4),к зиме им по 10 вернете а может и снива по 4


OK,даже если не порежут
ОК, даже если распределят по максимуму 3.8 грн
К тому времени когда выплатят какая будет цена ЦЕЕН ...
Если приватизяция то эти дивы последние
Если не будет приватизации тогда повезло может будут еще дивы через год
Но в прошлом году дивы были 50 коп (порезали в последнюю минуту, и не % а прибыль занизили), вот такой вот был сюрприз в день собрания ...
И какой финансовый смысл покупать выше 11-13 грн..
Только гон и кормление сказками ) незнающих
Финансового в логики покупки нет (краткосрочно на дивы не выше 13)
А долгосрочно вообще сомнителен смысл по любой цене
Не зря год назад КУА от них 4 грн избавлялись
trendmaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:23

Re: Идеи: портфель

  trendmaker написав:Не зря год назад КУА от них 4 грн избавлялись
це головний аргумент )
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:25

17% облікова
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:02

  trendmaker написав:
OK,даже если не порежут
ОК, даже если распределят по максимуму 3.8 грн
К тому времени когда выплатят какая будет цена ЦЕЕН ...
Если приватизяция то эти дивы последние
Если не будет приватизации тогда повезло может будут еще дивы через год
Но в прошлом году дивы были 50 коп (порезали в последнюю минуту, и не % а прибыль занизили), вот такой вот был сюрприз в день собрания ...
И какой финансовый смысл покупать выше 11-13 грн..
Только гон и кормление сказками ) незнающих
Финансового в логики покупки нет (краткосрочно на дивы не выше 13)
А долгосрочно вообще сомнителен смысл по любой цене
Не зря год назад КУА от них 4 грн избавлялись


Много букв. По сути что? Кроме сферического шорта под 25%.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:13

  joik написав:
Сейчас полная неопределенность, весь рост с конца 17 г. до сейчас только на ожиданиях. Ложный рост и падение может быть резкое. Вот и аваль всетаки кто-то сливает даже на хороших фин. показателях.


у аваля - такая же динамика как и год назад - те же самые +8-10% с 1 февраля и потом резкий рост по повестке собрания. Тот же расклад будет и сейчас. Продажи моментально исчезнут желающие брать +7 копеек сразу появятся
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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