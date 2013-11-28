joik написав:trendmaker Еще есть вариант, собрание может не состоятся из-за неявки Фонда, если включится процес приватизации, то затягивание вповлне возможно. А так цена подросла только на ожиданиях дивов и проектах решения собрания, а так реальных фактов для такого 3 дневного скачка нет.
неявка фонда при распределении дивов такого размера - скандал, мало того, что оппозиция сразу поднимет этот флаг, да и будущему покупателю нафиг такая репутация? не реально это. а вот экспирация через 2 недели снова наступит неожиданно. будет весело
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
joik написав:trendmaker Еще есть вариант, собрание может не состоятся из-за неявки Фонда, если включится процес приватизации, то затягивание вповлне возможно. А так цена подросла только на ожиданиях дивов и проектах решения собрания, а так реальных фактов для такого 3 дневного скачка нет.
неявка фонда при распределении дивов такого размера - скандал, мало того, что оппозиция сразу поднимет этот флаг, да и будущему покупателю нафиг такая репутация? не реально это. а вот экспирация через 2 недели снова наступит неожиданно. будет весело
Сейчас полная неопределенность, весь рост с конца 17 г. до сейчас только на ожиданиях. Ложный рост и падение может быть резкое. Вот и аваль всетаки кто-то сливает даже на хороших фин. показателях.
Investor_33 написав:Yuri_T trendmaker отписывал мнение что будут распределять все 100% ЧП. Может в этом и есть логика, т.к. при приватизации какой смысл оставлять 25% ?
Это не мнение, а "непонимание" некоторых В повестке собрания только 3 варианта - 75%, 50%, 30%, т.е. 3.8 грн, 2.5, 1.5 грн ... Это если не порежут ... как всегда может быть 75% от порезанной прибыли и 0.5 грн, как в прошлом году. Лучший случай - 3.8 при цене это уже тольло 15% после налогов Раздули на незнании, слышал брокеры клиентам говорят "дивы 5 грн" ))) А по факту максимум 3.8, а может быть и 0.5 грн ... Ну кто ж слушает, закапывайте золотые на поле чудес
Покупайте по 19 у брокеров (скупивших по 4),к зиме им по 10 вернете а может и снива по 4
Investor_33 написав:Yuri_T trendmaker отписывал мнение что будут распределять все 100% ЧП. Может в этом и есть логика, т.к. при приватизации какой смысл оставлять 25% ?
Это не мнение, а "непонимание" некоторых В повестке собрания только 3 варианта - 75%, 50%, 30%, т.е. 3.8 грн, 2.5, 1.5 грн ... Это если не порежут ... как всегда может быть 75% от порезанной прибыли и 0.5 грн, как в прошлом году. Лучший случай - 3.8 при цене это уже тольло 15% после налогов Раздули на незнании, слышал брокеры клиентам говорят "дивы 5 грн" ))) А по факту максимум 3.8, а может быть 0.5 грн вот так ... Ну кто ж слушает, закапывайте золотые на поле чудес
Покупайте по 19 у брокеров (скупивших по 4),к зиме им по 10 вернете а может и снива по 4
OK,даже если не порежут ОК, даже если распределят по максимуму 3.8 грн К тому времени когда выплатят какая будет цена ЦЕЕН ... Если приватизяция то эти дивы последние Если не будет приватизации тогда повезло может будут еще дивы через год Но в прошлом году дивы были 50 коп (порезали в последнюю минуту, и не % а прибыль занизили), вот такой вот был сюрприз в день собрания ... И какой финансовый смысл покупать выше 11-13 грн.. Только гон и кормление сказками ) незнающих Финансового в логики покупки нет (краткосрочно на дивы не выше 13) А долгосрочно вообще сомнителен смысл по любой цене Не зря год назад КУА от них 4 грн избавлялись
trendmaker написав: OK,даже если не порежут ОК, даже если распределят по максимуму 3.8 грн К тому времени когда выплатят какая будет цена ЦЕЕН ... Если приватизяция то эти дивы последние Если не будет приватизации тогда повезло может будут еще дивы через год Но в прошлом году дивы были 50 коп (порезали в последнюю минуту, и не % а прибыль занизили), вот такой вот был сюрприз в день собрания ... И какой финансовый смысл покупать выше 11-13 грн.. Только гон и кормление сказками ) незнающих Финансового в логики покупки нет (краткосрочно на дивы не выше 13) А долгосрочно вообще сомнителен смысл по любой цене Не зря год назад КУА от них 4 грн избавлялись
Много букв. По сути что? Кроме сферического шорта под 25%.
joik написав: Сейчас полная неопределенность, весь рост с конца 17 г. до сейчас только на ожиданиях. Ложный рост и падение может быть резкое. Вот и аваль всетаки кто-то сливает даже на хороших фин. показателях.
у аваля - такая же динамика как и год назад - те же самые +8-10% с 1 февраля и потом резкий рост по повестке собрания. Тот же расклад будет и сейчас. Продажи моментально исчезнут желающие брать +7 копеек сразу появятся