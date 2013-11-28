Додано: Чет 01 бер, 2018 14:10

edcya написав: Похоже не "порежут". Вести с фронта https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/gospredprijatija-objazali-uplatit-dividendy-v-razmere-75-pribyli-339617/

trendmaker написав: Investor_33 написав: Yuri_T

trendmaker отписывал мнение что будут распределять все 100% ЧП. Может в этом и есть логика, т.к. при приватизации какой смысл оставлять 25% ? trendmaker отписывал мнение что будут распределять все 100% ЧП. Может в этом и есть логика, т.к. при приватизации какой смысл оставлять 25% ?



Это не мнение, а "непонимание" некоторых

В повестке собрания только 3 варианта - 75%, 50%, 30%,

т.е. 3.8 грн, 2.5, 1.5 грн ...

Это если не порежут ... как всегда может быть 75% от порезанной прибыли и 0.5 грн, как в прошлом году.

Лучший случай - 3.8 при цене это уже тольло 15% после налогов

Раздули на незнании, слышал брокеры клиентам говорят "дивы 5 грн" )))

А по факту максимум 3.8, а может быть 0.5 грн вот так ...

Ну кто ж слушает, закапывайте золотые на поле чудес



Покупайте по 19 у брокеров (скупивших по 4),к зиме им по 10 вернете а может и снива по 4 Это не мнение, а "непонимание" некоторыхВ повестке собрания только 3 варианта - 75%, 50%, 30%,т.е. 3.8 грн, 2.5, 1.5 грн ...Это если не порежут ... как всегда может быть 75% от порезанной прибыли и 0.5 грн, как в прошлом году.Лучший случай - 3.8 при цене это уже тольло 15% после налоговРаздули на незнании, слышал брокеры клиентам говорят "дивы 5 грн" )))А по факту максимум 3.8, а может быть 0.5 грн вот так ...Ну кто ж слушает, закапывайте золотые на поле чудесПокупайте по 19 у брокеров (скупивших по 4),к зиме им по 10 вернете а может и снива по 4 Похоже не "порежут". Вести с фронта

OK,даже если не порежутОК, даже если распределят по максимуму 3.8 грнК тому времени когда выплатят какая будет цена ЦЕЕН ...Если приватизяция то эти дивы последниеЕсли не будет приватизации тогда повезло может будут еще дивы через годНо в прошлом году дивы были 50 коп (порезали в последнюю минуту, и не % а прибыль занизили), вот такой вот был сюрприз в день собрания ...И какой финансовый смысл покупать выше 11-13 грн..Только гон и кормление сказками ) незнающихФинансового в логики покупки нет (краткосрочно на дивы не выше 13)А долгосрочно вообще сомнителен смысл по любой ценеНе зря год назад КУА от них 4 грн избавлялись