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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1878187918801881

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:01

master_the_market

И вес укрнафты более чем в 2 раза подняли!!! Красота )))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:05

Re: Идеи: портфель

Підкажіть брокера з більш лояльним тарифами для торгівлі цінними паперами
ФК Сократ надіслав нові тарифи

Тарифи на здійснення брокерської діяльності з цінними паперами

Назва послуги:

Винагорода брокера за виконання торгової операції
на організованому ринку

Вартість послуги:

0,2% від суми операції, але не менше 800,00 грн.

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944t
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:21

944t повышения не коснется только ТОПОВ по объему , этих ребят

ДРАГОН КАПИТАЛ

УНИВЕР КАПИТАЛ

ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:54

trendmaker
Это пост точно мы запомним.
А еще его поставил на карандаш рискмнеджер, который будет выгонять всех шортовиков на дату отсечки в Центре.
Или есть брокера, которые этого не делают?
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:16

Dragon начал пиарить Роллинса через свои СМИ. Это интересно. Невже хтось купив?

Председатель правления крупнейшей нефтедобывающей компании Украины рассказал о ситуации на рынке и целях на 2018 год.

Укрнафта в прошлом году пережила один из самых противоречивых периодов за всю свою историю. Компании, несмотря на букет сложнейших проблем, удалось стабилизировать добычу нефти и улучшить свои финансовые показатели. Но, очевидно, если государство продолжит свою политику, добытчика ждут большие проблемы.

С одной стороны, государственный Нафтогаз отказывается возвращать долг Укрнафте за отобранный, но не оплаченный газ. С другой – от компании не только требуют возвратить налоговый долг, но еще и начисляют на него проценты. А фирмы из окружения президента Петра Порошенко отбирают у Укрнафты лицензии на добычу месторождений

ТЕкст интервью https://biz.nv.ua/bizinterview/eto-ne-i ... 54916.html

И ни одного слова "Приват" на все интервью :evil: :cry:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:24

  gmm написав:trendmaker
Это пост точно мы запомним.
А еще его поставил на карандаш рискмнеджер, который будет выгонять всех шортовиков на дату отсечки в Центре.
Или есть брокера, которые этого не делают?


Есть, надо только договориться заплатить отдалживателю акций дивы
(если в шорте на дату отсечки, и если они дивы будут)
Работать через норм банк и все будет ОК.

Можно заплатить 50 коп за дивы и 30 коп за % за месяц,
но увидеть прибыль с 19 до 13.
Старых шортовиков высадили за последнюю неделю.

Бывшая монополия уже не видит текущих раскладок фри-флота.
Кроме всего, как всегда хай для гостей конференции, красим траву)
Один раз сработало, а красят почти каждый год)

Дальше то что к делу не имеет отношения, но добавляет перцу:
Мировые рынки 1 марта подтвердили начало коррекции, будет процентов на 25-30 до 2019/2020. Недоразвитые процентов на 50.
Кому сейчас нужны Центр и Аваль по ценам в разы дороже западных монстров из энергетиков и банков соответственно - ритирический вопрос.
Сейчас загнали в небеса, но в горизонте 1 год сложим раза в 3-4.
trendmaker
 
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