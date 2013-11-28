master_the_market
И вес укрнафты более чем в 2 раза подняли!!! Красота )))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 бер, 2018 17:01
master_the_market
И вес укрнафты более чем в 2 раза подняли!!! Красота )))
Додано: Чет 01 бер, 2018 17:05
Re: Идеи: портфель
Підкажіть брокера з більш лояльним тарифами для торгівлі цінними паперами
ФК Сократ надіслав нові тарифи ️
Тарифи на здійснення брокерської діяльності з цінними паперами
Назва послуги:
Винагорода брокера за виконання торгової операції
на організованому ринку
Вартість послуги:
0,2% від суми операції, але не менше 800,00 грн.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:21
944t повышения не коснется только ТОПОВ по объему , этих ребят
ДРАГОН КАПИТАЛ
УНИВЕР КАПИТАЛ
ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА
Додано: Чет 01 бер, 2018 18:54
trendmaker
Это пост точно мы запомним.
А еще его поставил на карандаш рискмнеджер, который будет выгонять всех шортовиков на дату отсечки в Центре.
Или есть брокера, которые этого не делают?
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:16
Dragon начал пиарить Роллинса через свои СМИ. Это интересно. Невже хтось купив?
ТЕкст интервью
И ни одного слова "Приват" на все интервью
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:24
Есть, надо только договориться заплатить отдалживателю акций дивы
(если в шорте на дату отсечки, и если они дивы будут)
Работать через норм банк и все будет ОК.
Можно заплатить 50 коп за дивы и 30 коп за % за месяц,
но увидеть прибыль с 19 до 13.
Старых шортовиков высадили за последнюю неделю.
Бывшая монополия уже не видит текущих раскладок фри-флота.
Кроме всего, как всегда хай для гостей конференции, красим траву)
Один раз сработало, а красят почти каждый год)
Дальше то что к делу не имеет отношения, но добавляет перцу:
Мировые рынки 1 марта подтвердили начало коррекции, будет процентов на 25-30 до 2019/2020. Недоразвитые процентов на 50.
Кому сейчас нужны Центр и Аваль по ценам в разы дороже западных монстров из энергетиков и банков соответственно - ритирический вопрос.
Сейчас загнали в небеса, но в горизонте 1 год сложим раза в 3-4.
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