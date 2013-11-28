Додано: Чет 01 бер, 2018 23:24

gmm написав: trendmaker

Это пост точно мы запомним.

А еще его поставил на карандаш рискмнеджер, который будет выгонять всех шортовиков на дату отсечки в Центре.

Или есть брокера, которые этого не делают? Это пост точно мы запомним.А еще его поставил на карандаш рискмнеджер, который будет выгонять всех шортовиков на дату отсечки в Центре.Или есть брокера, которые этого не делают?

Есть, надо только договориться заплатить отдалживателю акций дивы(если в шорте на дату отсечки, и если они дивы будут)Работать через норм банк и все будет ОК.Можно заплатить 50 коп за дивы и 30 коп за % за месяц,но увидеть прибыль с 19 до 13.Старых шортовиков высадили за последнюю неделю.Бывшая монополия уже не видит текущих раскладок фри-флота.Кроме всего, как всегда хай для гостей конференции, красим траву)Один раз сработало, а красят почти каждый год)Дальше то что к делу не имеет отношения, но добавляет перцу:Мировые рынки 1 марта подтвердили начало коррекции, будет процентов на 25-30 до 2019/2020. Недоразвитые процентов на 50.Кому сейчас нужны Центр и Аваль по ценам в разы дороже западных монстров из энергетиков и банков соответственно - ритирический вопрос.Сейчас загнали в небеса, но в горизонте 1 год сложим раза в 3-4.