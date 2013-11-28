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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1880188118821883

В какой акции худшие перспективы в росте до 2018 г.?

Идеи: портфель 3.8 5 109
1. Аваль банк
17%
18
2. Центрэнерго
11%
12
3. Мироновский хлебпр.
12%
13
4. Мотор Сич
27%
29
5. Турбоатом
8%
9
6. Укрнафта
26%
28
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:45

  Andrew2 написав:на уб и завтра и 9 выходной? что-то не вижу режим работы на праздники.

да, выходной
Шпекуль
 
Заблокований
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:52

идеи, портфель

Портрет подписал ЗУ О приватизации.Существенно сокращаются сроки Вот и реальная причина накопления бумаги по Центру. Все таки инсайд был.
joik
 
Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:39

  joik написав:Портрет подписал ЗУ О приватизации.Существенно сокращаются сроки Вот и реальная причина накопления бумаги по Центру. Все таки инсайд был.


цим і двіж в ТАТМ можна пояснити
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:54

Прикол если продадут за долги
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:18

KRAZ 2017: убыток -235,55 млн.грн.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:48

  Taras Rudko написав:
  joik написав:Портрет подписал ЗУ О приватизации.Существенно сокращаются сроки Вот и реальная причина накопления бумаги по Центру. Все таки инсайд был.


цим і двіж в ТАТМ можна пояснити


ТАТМ в индексе уже будет с 16 марта, потому и покупают...
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:37

Re: Идеи: портфель

товарищи, пропустил. за что Шпекуля заблочили? скучно ж без него :(
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:27

aleks_vodas Про індекс я в курсі, лише не дуже розумію що від того зміниться - прибутковішою акція від того не стане, на теперішньому рівні великого смислу купляти не бачу, центр і бавл виглядають цікавішими. Поясніть будь-ласка.
Taras Rudko
 
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