|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:45
Andrew2 написав:
на уб и завтра и 9 выходной? что-то не вижу режим работы на праздники.
да, выходной
-
Шпекуль
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 115
- З нами з: 05.02.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:52
Портрет подписал ЗУ О приватизации.Существенно сокращаются сроки Вот и реальная причина накопления бумаги по Центру. Все таки инсайд был.
-
joik
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:39
joik написав:
Портрет подписал ЗУ О приватизации.Существенно сокращаются сроки Вот и реальная причина накопления бумаги по Центру. Все таки инсайд был.
цим і двіж в ТАТМ можна пояснити
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:54
Прикол если продадут за долги
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10187
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:18
KRAZ 2017: убыток -235,55 млн.грн.
-
sansey
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 24.12.11
- Подякував: 1080 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:48
Taras Rudko написав: joik написав:
Портрет подписал ЗУ О приватизации.Существенно сокращаются сроки Вот и реальная причина накопления бумаги по Центру. Все таки инсайд был.
цим і двіж в ТАТМ можна пояснити
ТАТМ в индексе уже будет с 16 марта, потому и покупают...
-
aleks_vodas
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 18.09.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:37
товарищи, пропустил. за что Шпекуля заблочили? скучно ж без него
-
Мечтательный бычок
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:27
aleks_vodas Про індекс я в курсі, лише не дуже розумію що від того зміниться - прибутковішою акція від того не стане, на теперішньому рівні великого смислу купляти не бачу, центр і бавл виглядають цікавішими. Поясніть будь-ласка.
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|69016
|
реклама
|