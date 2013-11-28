Додано: Суб 03 бер, 2018 14:59

Законопроект про творення Антикорупційного суду ухвалено за основу. Ми рік примушували Президента внести цей документ. Два місяці боролися за його включення до порядку денного. І нарешті - успішне голосування.

Тепер в законі треба виписати, що Антикорупційний суд займається виключно справами про топ-корупцію, а при підборі суддів наші міжнародні партнери мають право вето. Після цього можна голосувати закон в цілому, творячи для країни спосіб цивілізовано ліквідувати топ-корупцію. За підтримки наших чудових громадських активістів, за допомогою вуличного тиску та завдяки позиції Заходу є шанси зробити це впродовж місяця. Після цього ми згортаємо намети на вулиці Грушевського

Не искажайте фактов.Он никогда не говорил "дело сделано"Без принятия Поправок Венецианской Комиссии АКС будет пустышкой.Закон приняли только в первом чтении.Он сказал: добавьте Поправки Венецианской Комиссии и Приймите полностью. Тогда разойдемся.Какой курченко? не смешите кур версией топ-власти. Вот она с курченко и другими одиозными точно бизнес ведет, утечек много.Все просто. Без нормального АКС Украина не имеет никаких перспектив, вообще. Точка.Вот полное заявление Соболева от позавчера.