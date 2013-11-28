Patria-o-Muerte написав:Ага, то йолку не дадут поставить, то дорогу перекруют. Доскакались. Надеетесь что скоро снова в колоннах больше трех машин не ездить, в группы не собираться, за "клевету" под суд. Конечно, кто мы такие чтобы не в свои дела лезть - власть от Бога.
Только не удивляйтесь что потом ваши акции переведут на счет какой нибудь чрезвычайной комиссии "до выяснения", или "предложат" продать по 0.1 коп безальтернативно. Вот тогда снова и повторите "давно пора было это сделать"
Отличное средство от разрухи - сжечь нафиг дом. Ото точно будет счастье всем. Те орлы под Радой что хотели то? Ну кроме за всё хорошее - против всего плохого?
"Те орлы" только хотели Антикоррупционный Суд по Рекоммендациям Венецианской Комиссии. А системное кодло этого не хотят допустить любой ценой. Появится вероятность посадки топ-коррупционеров или преступников. А за 4 года НИКОГО не посадили. Территория ускоренно обдирается и идет к полной нищете и разрухе. Будут выборы. Если будут. Неважно кто победит. Или будет ничья и майдан. После них пустота.
Востаннє редагувалось Patria-o-Muerte в Суб 03 бер, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Patria-o-Muerte Давай уж "аутентично" их называть - не "соболевцы", а "зиминцы". Так правильнее. Еще немного - и "ленинцы" подтянутся Кстати, а чего это соболев-зимин лично объявил о сворачивании их акции? И аргументировал именно тем, что якобы приняли АКС. Хотя пока приняли только в первом чтении. То есть по сути не приняли. То есть формально требование не выполнено, но гордый зимин заявляет, что выполнено, всем спасибо, все расходимся. А ответ на поверхности: канал передачи бабла от Курченко был перекрыт, главный застрельщик в Польше или Голландии. Все, нет оплаты - нет работы. Ему оставалось только съехать с темы не потеряв лица. Теперь ждет следующую подработку (сколько их у него уже было?).
Не искажайте фактов. Он никогда не говорил "дело сделано" Без принятия Поправок Венецианской Комиссии АКС будет пустышкой. Закон приняли только в первом чтении. Он сказал: добавьте Поправки Венецианской Комиссии и Приймите полностью. Тогда разойдемся.
Какой курченко? не смешите кур версией топ-власти. Вот она с курченко и другими одиозными точно бизнес ведет, утечек много.
Все просто. Без нормального АКС Украина не имеет никаких перспектив, вообще. Точка.
Вот полное заявление Соболева от позавчера. Законопроект про творення Антикорупційного суду ухвалено за основу. Ми рік примушували Президента внести цей документ. Два місяці боролися за його включення до порядку денного. І нарешті - успішне голосування. Тепер в законі треба виписати, що Антикорупційний суд займається виключно справами про топ-корупцію, а при підборі суддів наші міжнародні партнери мають право вето. Після цього можна голосувати закон в цілому, творячи для країни спосіб цивілізовано ліквідувати топ-корупцію. За підтримки наших чудових громадських активістів, за допомогою вуличного тиску та завдяки позиції Заходу є шанси зробити це впродовж місяця. Після цього ми згортаємо намети на вулиці Грушевського https://www.facebook.com/IegorSoboliev
А, ну ясно, вы присутствовали на договорах Егорки с Курченко. И теперь вы заявляете что он все это организовывал не из-за создания Открытого АКС а из-за желания заработать. Ох какой он тогда актер, как в блоге и на трибуне распинался, а оказывается он всего лишь хотел денег срубить.
Patria-o-Muerte Не переживайте Вы так. Все примут. Вот только заслуги Соболева-Зимина тут 0,0. Так что неча ему лавры на себя надевать.
Могу еще дальше разжевать. Главная проблема в том, что депутаты должны проголосовать за настоящий рабочий АКС, который будет заниматься-топ коррупцией, которую олицетворяют эти самые депутаты. Понимаете, в чем прелесть ситуации? И это свое нежелание легче всего спихнуть на Президента. Хто всравсь? Известно. Это называется манипуляция.
Вы можете спросить: "Где манипуляция?". Отвечаю. Вот цитата:
Ми рік примушували Президента внести цей документ
Депутаты имеют право законодательной инициативы. Это их вообще-то первейшая обязанность. Вопрос: что мешало тому же Соболеву внести проект этого закона год или два назад вместо "примушування Президента"? Ответ очевиден.
ЗЫ. Мое мнение: Закон внесли только тогда, когда нашли рычаги давления на депутатов (или уговорили, или еще как-нибудь назовите), когда появилась уверенность, что его могут проголосовать. Просто подать, попиариться, провалить и спихнуть на кого-то вину - это намного проще, но не конструктивно - это как раз в стиле популистов.
Если так легко обливают грязью идейных людей которых почти не осталось ... Значит эта территория обречена. Была территорией разграбления и останется. Значит не только failed state, но и state without any future. Скоро будем содержать не только местных упырей у которых неумерные аппетиты, но и соседских. Пока все не вымрем. Или не сбежим у кого есть силы.